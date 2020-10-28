Seri sürsün, yüzler gülsün

Afjet Afyonspor beraberliğinden sonra İnegölspor ve Niğde Anadolu FK galibiyetleriyle yükselişe geçen Çorum Futbol Kulübü 7.hafta maçında bugün Tekirdağ deplasmanında Ergene Velimeşespor karşısında 3 puan mücadelesi verecek. Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu’nda saat 14.00’te başlayacak maçta Elazığ bölgesi hakemlerinden Ahmet Turan Timuroğlu düdük çalacak.

Çorum Futbol Kulübü’nün de yer aldığı Misli.com 2.Lig Beyaz Grup’ta 7.hafta maçları bugün oynanacak. Çorum Futbol Kulübü, Tekirdağ temsilcisi Ergene Velimeşespor’la deplasmanda karşılaşacak.

İlk 2 maçında Manisa FK ve Kocaelispor karşısında 3’er gollü yenilgiler aldıktan sonra sahasında Afjet Afyonspor’la 1-1 berabere kalarak ilk puanını alan Çorum Futbol Kulübü, deplasmanda 3-2 kazandığı İnegölspor maçının ardından geçen hafta evinde Niğde Anadolu Futbol Kulübü’nü 4-0’la geçerek yükselişini sürdürürken, bugün Ergene Velimeşespor karşısında da galibiyet için mücadele edecek. Maç öncesinde son idmanını dün saat 11.00’de yapan ve karşılaşma saatini beklemeye başlayan Çorum Futbol Kulübü’nde sakatlığı bulunan genç golcü Kıvanç Kaya dışında eksik yok.

Oynadığı 6 maçta 3 beraberlik, 3 yenilgi alan ve henüz galibiyeti bulunmayan Ergene Velimeşespor geçtiğimiz hafta lider Manisa FK ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak dikkatleri üzerine çekti. Tekirdağ ekibi, lidere ilk puan kaybını yaşatan takım olmanın morali ile Çorum Futbol Kulübü karşısında kazanıp ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

7 puanlı 10.sıradaki Çorum Futbol Kulübü 3 puanlı 17.sıradaki Ergene Velimeşespor arasında bugün Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu’nda oynanacak maçı Elazığ bölgesi hakemlerinden Ahmet Turan Timuroğlu yönetecek. Saat 14.00’te başlayacak maçta Timuroğlu’nun yardımcılıklarını ise yine Elazığ bölgesinden Burak Gültek ve Adnan Akbulut yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Van bölgesinden Sercan Karaca olacak.

(Spor Servisi)