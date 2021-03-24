Seri sürsün, yüzler gülsün

Misli.com 2.Lig Beyaz Grup’ta ilk 5 mücadelesi veren Çorum FK, 30.hafta maçında bugün grubun hedefsiz takımlarından Kahramanmaraşspor’u konuk edecek.

Son 7 maçında yenilgi yüzü görmeyen ve yakaladığı ivme ile büyük bir çıkış yapan Çorum FK, play-off potasıyla puan farkını 5’e düşürürken, bugün Kahramanmaraşspor karşısında da galip gelerek hedefe bir am daha yaklaşmanı hesaplarını yapıyor.

Galibiyete odaklanan kırmızı-siyahlılarda, sarı kart cezalısı Mikail Albayrak’ın yanı sıra sakatlıkları süren Nafican Yardımcı, Salih Zafer Kurşunlu ve Mehmet Sedef forma giyemeyecek. Nafican’ın yokluğunda sol bek oynayan Mehmet Sedef ve Mikail’in bugünkü maçta yer alamayacak olmaları nedeniyle bu mevkide Tarık Mayhoş’un oynaması bekleniyor.

Son 5 maçında sadece 4 puan toplayabilen ve hedefsiz kalan Kahramanmaraşspor ise Çorum’dan puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Kırmızı-beyazlılarda sakatlığı süren Çorumlu futbolcu Osman Bodur takımdaki yerini alamayacak.

43 puanlı 9.sıradaki Çorum FK ile 31 puanlı 11.sıradaki Kahramanmaraşspor arasında bugün Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanacak maçı Edirne bölgesi hakemlerinden Gökhan Alkayalar yönetecek. Saat 14.00’te başlayacak maçta, Alkayalar’ın yardımcılığını ise İstanbul bölgesinden Samet Özkul ile Edirne bölgesinden Anıl Küçükkaraca yapacak. Yine İstanbul bölgesinden Cihan Ataş da maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.

(Spor Servisi)

