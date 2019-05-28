Serhat Bozkurt Türkiye şampiyonu

Türkiye Güreş Federasyonu’nun faaliyet programında yer alan Anadolu Yıldızları Ligi (ANALİG) Finalleri Samsun’da yapıldı. Çorumlu güreşçiler toplamda 5 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attılar.
Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü güreşçilerinden Serhat Bozkurt 62 kiloda Türkiye şampiyonluğunu kazanırken, 68 kiloda Hamza Ali Küçük, 85 kiloda da Eren Hakkı Kambur Türkiye üçüncülüğünü elde ettiler.
Çorum Gençlikspor Kulübü güreşçilerinden 57 kiloda Furkan Zengin, 75 kiloda da Mücahit Çelik finalde yenilerek Türkiye ikincisi oldular.
(Bülent USLU)