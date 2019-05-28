Serhat Bozkurt Türkiye şampiyonu

Çorumlu güreşçiler toplamda 5 madalya kazanırken, Serhat Bozkurt 62 kiloda şampiyonluğu, Furkan Zengin ve Mücahit Çelik Türkiye ikinciliğini, Hamza Ali Küçük ve Eren Hakkı Kambur ise üçüncülüğü elde ettiler.