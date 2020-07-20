Serhan Abuhanoğlu Türk Telekom ile antrenmanlara çıktı

Çorum Basketbol İhtisas Kulübü altyapısında forma giyen Serhan Abuhanoğlu geçtiğimiz günlerde antrenörü Yaşar Yılmaz ile birlikte Türk Telekom Basketbol takımının tesislerine gitti. Burada Türk Telekom U14 takımı ile antrenmanlara çıkan Serhan Abuhanoğlu için altyapı antrenörü Müjdat Topgül, teknik ve fundamantal olarak beğendiklerini söyledi. Takım antrenmanlarının yeniden başlaması ile birlikte Serhan’ı yeniden aralarında görmek istediklerini ifade eden Topgül, Çorum basketbol antrenörlerine teşekkürlerini iletti.