Şeref sayısı İrfan Can’dan

A Milli Futbol Takımımız, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası A Grubundaki üçüncü ve son maçında İsviçre’ye 3-1 yenilerek şampiyonaya veda etti.

İtalya’ya 3-0, Galler’e ise 2-0 yenilerek gruptan çıkma şansını büyük ölçüde yitiren milliler, İsviçre karşısında 2-0 geriye düşerken, 21 numaralı formasıyla ilk 11’de yer alan Çorumlu futbolcu İrfan Can Kahveci, 62.dakikada ceza sahası dışından harika bir golle farkı bire indirdi. Bu gol, millilerin Avrupa şampiyonasındaki tek golü olarak kayıtlara geçerken, sahadan 3-1 yenik ayrılan Türkiye, puansız olarak son sırada yer aldı ve şampiyonaya veda etti.

3-1 kazanan İsviçre’nin gollerini ise 6.dakikada Haris Seferoviç, 26 ve 68.dakikalarda ise Xherdan Shaqiri attı.

(Spor Servisi)

