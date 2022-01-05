Şeref Eroğlu: “Geleceğin şampiyonları bu minderlerden çıkacak”

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın talebi ile U23 Türkiye Şampiyonası’nı Çorum’a verdiklerini kaydeden Federasyon Başkanı Eroğlu, “Belediye Başkanımız Sayın Halil İbrahim Aşgın dedi ki, ben Çorum’a çok büyük bir organizasyon istiyorum. Çorumlu genç güreşçilerimize, genç kardeşlerimize, Çorumlu hemşerilerimize, güreş severlere bir güreş ziyafeti olsun. Biz de yönetim olarak U23 Türkiye Şampiyonasını bu güzel ilimize verdik.

Güreş federasyonu olarak, biz güreşin gençler arasında yaygınlaştırılması için, tabana yayılması için, geleceğin Avrupa Dünya ve Olimpiyat şampiyonlarının bu minderlerden çıkması için bu tür organizasyonları çok önemsiyoruz.

U23 Türkiye şampiyonasında, başta Çorum Belediye Başkanımız ve ekibi olmak üzere bugün kapılarını bize açan üniversitemizin saygıdeğer rektörü ve ekibine, Türkiye Güreş Federasyonu olarak şükranlarımı sunuyorum. Hepiniz sağ olun var olun.

Bu arada, Pazar günü elim bir kazamız vardı. İbrahim Halil Kay kardeşimizi kaybettik. Bugün onun anısını yaşatmak üzere resmini salonumuza astık. Mekânı cennet, ruhu şad olsun. O gerçekten bizim güneydoğuda bir güreş elçimizdi. Onu unutmayacağız unutturmayacağız.

Aynı zamanda kendisi de Çorumlu olan Gazanfer Özdemir hocamız 2 hafta önce aramızdan ayrıldı. Rahmetle, minnetle anıyoruz. Bugün Ahmet Tiren hocamızı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Aramızdan ayrılan, Türkiye’mizi uluslararası arenada temsil etmiş tüm millî sporcularımızı bir kere daha rahmetle minnetle şükranla anıyorum.

Ben bu şampiyonamızın sporcu kardeşlerime, güreş ailemize, ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

(Hüseyin AŞKIN)

