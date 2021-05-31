Serdar Bozkurt istifa etti

Misli.com 2.Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Sakaryaspor, Beyaz Grubun finalisti Kocaelispor’la oynadığı 1.Lige yükselme maçını 4-0 gibi farklı bir skorla kaybedip son 4 sezonda üçüncü kez final kaybedip 1.Lig’in kapısından dönerken, Teknik Direktör Serdar Bozkurt, tüm sorumluluğun kendisinde olduğunu belirterek istifa ettiğini açıkladı.

Bozkurt, yaptığı açıklamada, “Bize verilen desteğin karşılığını final maçında verememenin mahcubiyeti ve üzüntüsüyle sahadaki görüntünün bütün sorumluluğunu üzerime alarak ve olağanüstü genel kurulda gelecek olan yönetimin önünü açmak amacıyla görevimden istifa ettiğimi belirtmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

(Spor Servisi)

