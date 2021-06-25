Sercan Çobanoğlu İnegöl’e imza attı

Yeni sezonda en az play-off oynamayı hedefleyen İnegölspor’da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Transfer döneminin en hareketli kulüplerinden biri olan Bursa temsilcisi, kaleci transferinde tercihini 28 yaşındaki Sercan Çobanoğlu’ndan yana kullandı.

İnegölspor’la 2 yıllık sözleşme imzalayan Sercan Çobanoğlu, geçen sezon Ofspor’da 12 maçta kaleye korurken, 16 gol yedi.

Deneyimli kaleci imza töreninde konuşan Sercan Çobanoğlu, “İnegölspor gibi büyük bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. Transferimde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnegölspor’un şampiyonluğu için elimden gelen her şeyi yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın” ifadelerini kullandı.

(Spor Servisi)

