Sercan Çobanoğlu Çorum’u unutamıyor

2016-18 Sezonlarında Çorum Futbol Kulübü’nün kalesini koruyan Sercan Çobanoğlu, TFF 2.Lig-3.Lig sosyal medya hesaplarına verdiği röportajda Çorum’a ayrı bir parantez açtı.

20 yaşında iken Çatalcaspor’da profesyonel olan ve Çatalcaspor’dan sonra da eski adı Çorum Belediyespor olan Çorum Futbol Kulübü’ne gelen Sercan Çobanoğlu, “Hafızanıza kazınıp, unutamadığınız maç hangisidir? Neden sizin için unutulmaz? Sorusuna; “Çorum Belediyespor-Altay Play-Off yarı finali diyebilirim. Statta boş yer yoktu. 2-0 kazanmıştık ve benim için unutulmaz tarafı, maç sonunda taraftarların beni omuzlara almasıydı. Tarih edilemez bir duyguydu” ifadelerini kullanarak cevap verdi.

Sercan Çoban’ın bahsettiği maç, 2016-17 sezonun Play-Off yarı finali ilk karşılaşması. 4 Mayıs’ta Çorum’da oynanan maçı Çorum Futbol Kulübü 12.dakikada Yakup Alkan, 49.dakikada da Salim Uzun’un golleriyle 2-0 kazanmış ve rövanş öncesinde final için büyük avantaj yakalamıştı. Bu maçın rövanşı 8 Mayıs’ta İzmir’de oynanmış ve Çorum Futbol Kulübü öncesinde olayların çıktığı karşılaşmanın normal süresini Altay 2-0 önde bitirmiş, uzatmalarda 2 gol daha bularak 4-0 kazanıp finale yükselmişti.

Sercan Çoban, röportajında “En unutamadığınız taraftar?” sorusuna da Çorum Futbol Kulübü’nün Kırmızı Şimşekler grubu olarak cevap verdi. 26 yaşındaki deneyimli eldiven, “Tabii ki de Şimşekler. Çorum Belediyespor taraftarları çok özeldir benim için” ifadelerini kullandı.

Bu sezon 3.Lig takımlarından Ofspor’un kalesini koruyan Sercan Çobanoğlu, Trabzon temsilcisinde 10 maçta forma giyerken, 13 gol yedi.

Sercan Çobanoğlu, Çorum’da geçirdiği 2 sezonda ise 36 karşılaşmada görev yaptı.