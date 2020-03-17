Senegalli Moussa İskilip’e veda etti

Geçen yıl Ocak ayında İskilip’e getirilen Moussa Diack, Türkiye Futbol Federasyonu’nun yabancı uyruklu futbolcuların amatör liglerde oynayamayacak olmalarına yönelik aldığı karar nedeniyle büyük umutlarla geldiği İskilipgücü’nde forma şansı bulamadı. Buna rağmen İskilip’te kalıp İskilipgücü ile antrenmanlara çıkan ve kulübün bir ferdi gibi çalışan Moussa Diack, oturma izninin dolması üzerine “evim” dediği İskilip’ten ayrıldı.

Kulüp Başkanı Nihat Armutcu ve İskilipgücülü futbolcular, Senegalli Moussa’yı terminalden otobüsle Ankara’ya uğurlarken, Nihat Armutcu, Moussa Diack’a Milli Takım ve İskilipgücü formaları hediye etti.

İskilipgücü Başkanı Nihat Armutcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Muossa Diack’tan ayrıldıkları için üzgün olduklarını ifade ederken, “Kardeşimizi, 2019 Ocak ayında uzun uğraşlarla getirdik İskilip e. Amacımız daha önce Muhammed Thioune yi oynattığımız gibi onu da oynatıp transfer olmasını sağlamaktı.

14 Şubat 2019’da transfer dönemi bitti, evrakları 15 Şubat 2019 da geldi. Beklettik, 2019-2020 sezonunda oynatırız diye. 2020 Mayıs ayında TFF Amatör Kümede yabancı yasağı getirdi. Bir umut TFF kural değiştirir mi diye bekledik ama olmadı. Oturma izni de bitti, uzatamadık ve 13 Mart 2020 Cuma günü ayrıldı evim dediği İskilip’ten.

Benim için çok zor oldu bu ayrılık. Çok alışmıştım. Temenne parkında aylarca omuz omuza çalıştık. Zaman zaman evime geldi aileme konuk oldu. Eşim ve çocuklarım da onu çok sevdi. 13 ay kaldı İskilip’te, otelimizde. Otel personelimiz çok sevdi onu.

İlk geldiğinde lokantaya götürdük. Bundan sonra burada yiyeceksin dedik. O gün Ekmek arası tavuk döner ayran ısmarlamıştık. Yaklaşık 10 gün sonra aklıma geldi, lokantaya gittim sordum. ‘10 gündür aynı saatte geliyor ve sadece tavuk döner ayran yiyor. Başka bir şeyi daha pahalı diye kabul etmiyor’ dediler. Aman Allah’ım dedim. Yolun açık olsun bahtın güzel olsun kardeşim. Ben, biz senden razıydık Allah da razı olsun inşallah” ifadelerini kullandı.

(Bilal ARICI-İskilip)