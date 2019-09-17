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“Sen önce Fikret Orman ve Abdullah Avcı’dan hesap sor”

Yeni Çorumspor Başkanı Fatih Özcan, Gümüşhanespor’a 1-0 yenildikleri maçtan sonra sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, futbolculara ve teknik direktör Bahri Kaya’ya tepki gösteren taraftarları hedef aldı. Özcan, üzerinde Beşiktaş formasıyla Çorumsporlu futbolculara tepki gösteren taraftara tepkisini ifade ederken, “Sen önce Fikret Orman ve Abdullah Avcı’ya hesap sor” dedi.

“Sen önce Fikret Orman ve Abdullah Avcı’dan hesap sor”

Yeni Çorumspor Başkanı Fatih Özcan, Gümüşhanespor’a 1-0 yenildikleri maçtan sonra sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, futbolculara ve teknik direktör Bahri Kaya’ya tepki gösteren taraftarları hedef aldı. Özcan, üzerinde Beşiktaş formasıyla Çorumsporlu futbolculara tepki gösteren taraftara tepkisini ifade ederken, “Sen önce Fikret Orman ve Abdullah Avcı’ya hesap sor” dedi.

17 Eylül 2019 Salı 00:05
“Sen önce Fikret Orman ve Abdullah Avcı’dan hesap sor”

Başkan Fatih Özcan’ın konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle: “Üzerine Beşiktaş formasını giyeceksin, henüz 50.dakika bile olmadan ayağına her topu aldığında benim topçumu yuhalayacaksın.

Daha birkaç ay önce sana yıllardır hasretini çektiğin kupayı kazandıran hocana hakaret edeceksin. Henüz 3.hafta oynanmış ve ilk mağlubiyetini almış bir teknik adamı ayağına çağıracaksın, verdiğin 10 lira ile hesap sormaya kalkacaksın, sonra ‘Ben Çorumspor taraftarıyım’ diyeceksin.

Bir yere kadar eyvallah. Ama maksadını aşarsan işte orada dur derim sana. Senin o kurduğun oyunu bozarım. Benim bir tane topçuma hakaret etme hakkını kendinde görüyorsan eğer, o hakkı senin elinden alırım.

90 dakika hiç susmadan takımını destekleyen taraftarın hakkını sana yedirmem. Sen önce Fikret Orman ve Abdullah Avcı’dan hesap sor, ya da gel sadece Çorumspor taraftarı ol.”

(Hüseyin AŞKIN)

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