Selim Ilgaz sezonu kapattı 

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor’un Çorumlu futbolcusu Selim Ilgaz, başarılı bir ameliyat geçirirken, sezonu kapattı.

Atakaş Hatayspor’un 3 Mart’ta Demir Grup Sivasspor’la oynadığı maçın henüz başında sakatlanan Selim Ilgaz, Acıbadem Fulya Hastanesi’nde ameliyat bıçak altına yattı. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Berkin Toker tarafından sol diz ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu ve menüsküsten yapılan ameliyatın başarılı geçtiği ve deneyimli futbolcunun yaklaşık 6-7 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

26 yaşındaki orta saha oyuncusu Selim Ilgaz, bu sezon Hatayspor formasıyla 27 resmi maça çıkarken, 2 gol attı.

ÇORUM HABER, Selim Ilgaz’a geçmiş olsun der, acil şifalar diler.

(Spor Servisi)

