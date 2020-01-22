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Sekiz yıl sonra aynı tablo

Önce deplasmanda 1922 Konyaspor’a 1-0, ardından da sahasında İnegölspor’a 3-1 kaybeden Çorum Futbol Kulübü, 2012-13 sezonundan sonra tarihinde ikinci kez ikinci yarının ilk iki maçından puan çıkartamadı.

Sekiz yıl sonra aynı tablo

Önce deplasmanda 1922 Konyaspor’a 1-0, ardından da sahasında İnegölspor’a 3-1 kaybeden Çorum Futbol Kulübü, 2012-13 sezonundan sonra tarihinde ikinci kez ikinci yarının ilk iki maçından puan çıkartamadı.

22 Ocak 2020 Çarşamba 01:04
Sekiz yıl sonra aynı tablo

TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Çorum Futbol Kulübü, 8 yıl aradan sonra ikinci kez ikinci yarının ilk 2 haftasında puan alamazken, averajla en kötü ikinci yarı başlangıcını yaptı.

AVERAJLA EN KÖTÜSÜ

Tarihinde ilk kez bu sezon 2.Lig’de mücadele eden Çorum Futbol Kulübü, sezonun ilk yarısını deplasmanda aldığı 2-0’lık Kırklarelispor yenilgisinden sonra 31 puanla 4.sırada kapatan Çorum Futbol Kulübü, ikinci yarıya Konya deplasmanında 1922 Konyaspor’a 1-0 yenilerek başladı. İkinci yarının ikinci maçında Pazar günü İnegölspor’u konuk eden Çorum Futbol Kulübü sahadan 3-1 yenik ayrılırken, ikinci kez ikinci yarının ilk iki maçını puansız kapattı. Profesyonel futbol liglerindeki sekizinci sezonunu geçiren Çorum Futbol Kulübü, daha önce de 2012-13 sezonun ilk iki maçından puan çıkartamamıştı.

2012-13 sezonun ilk yarısını sahasında Isparta temsilcisi Emrespor’a karşı aldığı 2-0’lık galibiyetle kapatan Çorum FK, ikinci yarının ilk maçında sahasında Altınordu’ya 2-1 yenilirken, ikinci maçında ise Kocaeli deplasmanında Darıca Gençlerbirliği’ne 1-0 kaybetti.

EN ÇOK PUANI 2014-15’TE TOPLADI

2013-14 sezonunun ikinci yarısına sahasında 5-0’lık Orhangazispor galibiyetiyle harika bir başlangıç yapan Çorum FK, ikinci maçında deplasmanda Sancaktepe’ye 3-2 yenilirken, sonraki sezonun ikinci yarısının ilk maçında evinde Denizli ekibi Kızılcabölükspor’la 1-1 berabere kaldı. İkinci maçında Sebat Proje Trabzon Akçaabat’ın ligden çekilmesi üzerine 3-0 hükmen galip sayılan Çorum Futbol Kulübü, bu periyotta 4 puana ulaşırken, ikinci yarıların ilk iki haftası itibariyle en çok puanı topladığı sezonu yaşadı.

2015-16 sezonun ikinci yarısına Tunceli deplasmanında aldığı 2-0’lık Dersimspor yenilgisiyle başlayan Çorum Futbol Kulübü, ikinci maçında sahasında Antalya ekibi Manavgatspor’u 4-3 mağlup etti.

Kırmızı-Siyahlılar, 2016-17 sezonun ikinci yarısındaki ilk iki maçında da sahadan beraberlikle ayrıldı. Devrenin ilk maçında deplasmanda İstanbul ekibi Beylerbeyi ile 1-1 berabere kalan Çorum Futbol Kulübü, ikinci maçında ise evinde Anagold 24 Erzincanspor’la yenişemeyip sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

2017-18 sezonunda ikinci yarının ilk maçında sahasında İstanbul temsilcilerinden Büyükçekmece Tepecikspor’a 3-1 yenilen Çorum Futbol Kulübü, ikinci maçında Ankara’da Adliyespor’u 2-0’la geçti.

Geçen sezonun ikinci yarısına ise Muğla deplasmanında aldığı 2-0’lık Muğlaspor yenilgisiyle başlayan Çorum Futbol Kulübü, ikinci maçında 1461 Trabzon’u konuk etti ve sahadan golsüz eşitlikle ayrılarak periyodu 1 puanla kapattı.

(Hüseyin AŞKIN)

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