Şeker’den hodri meydan!

Aşgın’ın söylediklerinin gerçekle hiçbir ilgisinin olmadığını kaydeden Mustafa Şeker, Aşgın’ı herkesin önünde tüm gerçeklerin konuşmaya davet etti.

Şeker’in sosyal medya hesabından yaptığı açıklaması şöyle:

HİÇBİR ZAMAN KAVGA VE KAOSUN İÇERİSİNDE OLMADIM

Bugüne kadar Çorumspor'la ilgili gerek mensubu olduğum ideolojinin zarar görmemesi, gerekse de Çorumspor'un yarınlarının zarar görmemesi adına tek kelime açıklama yapmadım! Mizacım gereği de hiçbir zaman kavganın ve kaosun içerisinde yer almadım.

SOKAK SİYASETİ YAPIYOR

Ancak bugün Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın basın toplantısı düzenlediği bilgisi gelmesi üzerine, Sayın Başkanın sosyal medya üzerinden Çorumspor ile ilgili konuşmalarını şaşkınlık, aynı zamanda da üzüntüyle dinledim. Konuşmasında "Fatih Özcan yalan söylüyor, Fatih Özcan samimi değil, benimle diyalog yolunu seçmek yerine basın aracılığı ile sadece siyaset yapıyor" şeklinde spor gündeminin gerçeklerinden çok uzak, samimiyetsizlik kokan, adeta baştan savma, geçiştirici bir üslup kullanması açıkçası çok kırdı beni. Ayrıca, kullandığı her cümlenin başına ve sonuna temsil ettiği şehrin belediye başkanlığı sıfatını kullanmak yerine, özellikle kendi ismini büyük harflerle üzerine basa basa kullanması çok dikkatimi çekmiştir. Özetle, basın toplantısını, hiçbir şeyden haberim yok, benim bilgim yok, sorumluluğum yok gibi son derece acziyet ifade eden cümlelerle sadece Halil İbrahim Aşgın siyaseti ki, biz bunu sokak siyaseti diyoruz, tüm Çorum kamuoyu önünde ego gösterisi yapmış olmasını da kendisine yakıştıramadığımı bilmenizi istiyorum.

AĞIR VE GERÇEK DIŞI

Bu nedenle, şehrin takımı için bu kadar emek veren, bu kadar mücadelenin içinden tek başına çıkmaya çalışan, günlerce uyumayan ve kimseyi uyutmayan, Yeni Çorumspor ismiyle kurumsallaşma anlamında çok büyük bir adım atarak, yeni bir heyecan ve vizyon kazandıran, bu uğurda onca engeli tek başına aşan, Sayın Başkanın söylemlerinin aksine kendisine değil, şehrin takımına maddi veya manevi, az veya çok her türlü desteği hiçbir zaman küçümsemeden herkese ve her fırsatta teşekkür eden, ağabeyinden başka kimsenin kapısına gitmeden kendi oluşturduğu mütevazı bir bütçeyle takımı ayakta tutan, soncunda da tarihe geçecek bir hikaye ile şampiyonluğu, çok sevdiği şehrine kazandıran bir Başkan için bu kadar ağır ve gerçek dışı açıklamaların yapılmasına; bırakın kulüp eski ikinci başkanı olarak, insani olarak da vicdanen müsaade edebilmem mümkün değildir.

Bu nedenle ben de ilk kez konuşmaya ve şahit olduğum her olayı anlatmaya karar verdim.

SAMİMİYSEN HERKESİN ÖNÜNDE KONUŞALIM

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın “eğer samimilerse her ortamda ve her yerde, kimle olursa olsun oturmaya ve konuşmaya hazırım” çağrısı üzerine ben de buradan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'a çağrıda bulunuyorum.

24 Ağustos Cumartesi günü saat 14.00’te Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın olarak basın toplantısı yaptığınız yerde, yani Millet Bahçesi’nde, seçildikten sonra yoğunluktan olsa gerek, Çorumspor ile ilgili sizin hatırlayamadığınız tüm gerçekleri, yaşanan süreçleri, kimlerin yanında ne sözler verildiğini, kelimesi kelimesine, konunun muhatapları ve şahitleri eşliğinde; mevcut Çorum Belediye Başkanı olarak sizleri, önceki dönem Belediye Başkanı Sayın Zeki Gül Beyefendiyi, Sayın Ahmet Sami Ceylan Bey ve değerli diğer Çorum Milletvekillerini, tüm siyasi partilerin değerli İl Başkanlarını, basın toplantısında ismini zikrettiğiniz değerli işadamı Sayın Ahmet Ahlatcı Beyefendiyi ve tüm basın mensuplarını “gerçekleştireceğim basın açıklamasına değil!” yüz yüze, yasal çerçeveler içerisinde, tüm samimiyetimle, değerli Çorum kamuoyu önünde hep birlikte konuşmaya davet ettiğimi buradan ilan ediyorum.

Sayın Başkanım, gerçekleşecek olan bu toplantıya Çorum’da yaşamamam sebebiyle, özel kaleminizden randevu talep edip, şahsen sizi bu toplantıya davet etmek isterdim ancak bildiğiniz üzere ben Antalya’da yaşıyorum.

Bu nedenle lütfen çağrımı sosyal medya hesabımdan yayınlamam sebebiyle, bir nezaketsizlik olarak algılamayacağınızı, alınganlık göstermeyeceğinizi, aksine anlayışla karşılayacağınızı düşünüyorum.

‘HAKSIZLIK KARŞISINDA SUSAN DİLSİZ ŞEYTANDIR’

İnşallah basın açıklamanızda söylediğiniz her sözünüzün arkasında olur ve bu çağrıma kulak verirsiniz. Bu çağrımı Kulüp eski ikinci başkanı olarak, bu sezonda da hiçbir beklentim olmamasına; hiç bir yerde sponsorluk anlamında bir reklamım geçmemesine rağmen, Çorumspor sevdalısı kardeşimin hatırına, sizin için çok değeri olmasa da, 1.5 milyon TL karşılığında manevi sponsor olmuş biri olarak yapıyorum.

"Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır” diyen bir Peygamberin (S.A.V.)ümmeti olarak, artık bize de düşen haksızlık karşısında susmak değil, konuşmaktır. Bu düşüncelerle tüm taraftarlarımıza saygılarımı sunuyorum.”