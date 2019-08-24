Şeker: “Normalleşme adına toplantımı iptal ediyorum”

Mustafa Şeker’in kendi sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle: “Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın basın toplantısında "çağrıda bulunmuş olduğu şehrin bütün dinamikleri bir araya gelsin Çorumspor adına neler yapılabilir görüşelim" sözleri üzerinde ben de sosyal medya hesabımdan tüm yetkili ve ilgili kişilere Çorumspor adına davette bulunmuştum. Almış olduğum son bilgi çerçevesinde Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Çetin Başaranhıncal Bey’in öncülüğünde Pazartesi günü konuyla ilgili bu toplantının gerçekleşeceği yönündedir.

Bu durum beni ziyadesi ile mutlu ettiği gibi, benim düzenleyeceğim toplantının da içeriği anlamında bir gerekliliği kalmamıştır. Bu nedenle Pazartesi günü yapılacak görüşmenin sağlıklı bir zemin üzerinde gerçekleşmesi, Çorumspor'un ligin başlamasına günler kala artık normalleşmesi adına, toplantımı şimdilik iptal ettiğimi bilmenizi isterim.”

Mustafa Şeker, Belediye Başkanı Aşgın’ın açıklamalarından sonra “hodri meydan” demiş ve Yeni Çorumspor’la ilgili her şeyin konuşulacağı bir toplantı davetinde bulunmuş, bugün Millet Bahçesi’nde yapılmak üzere duyurduğu toplantının saatini 14.00 olarak belirlemişti.