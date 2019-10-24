Şehit Osman Arslan averajla şampiyon

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Hentbol İl Temsilciliği tarafından ortaklaşa düzenlenen Genç Kızlar Hentbol Cumhuriyet Kupası’nda heyecan sona erdi. 4 takımın tek devreli lig statüsüne göre mücadele ettiği turnuvada son maçlar önceki gün oynandı. Grup’ta oynadığı ilk iki karşılaşmayı kazanan İnönü Anadolu Lisesi ile Bayat Şehit Osman Arslan Anadolu Lisesi son maçta karşı karşıya geldi. Tevfik Kış Spor Salonu’nda oynanan ve denk bir mücadeleye sahne olan karşılaşma 12-12 berabere sona erdi.

Bu sonucun ardından iki takımda puanını 5’e yükseltirken, averajı daha iyi olan Bayat Şehit Osman Arslan Anadolu Lisesi şampiyonluk kupasının sahibi oldu. İnönü Anadolu Lisesi ise turnuvayı ikinci olarak tamamladı.

Müsabakalar sonunda düzenlenen ödül töreni ile ikinci olan İnönü Anadolu Lisesi kupasına kavuşurken, şampiyon olan Bayat Şehit Osman Arslan Anadolu Lisesi’nin kupası ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında verileceği açıklandı.

(Rıfat KARA)