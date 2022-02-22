Sefer Kurtaran adaylıktan çekildi

Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nun (ÇASKF) önümüzdeki Temmuz ayında yapılacak olan Olağan Genel Kurulu öncesinde, geçtiğimiz günlerde başkanlığa yeniden aday olduğunu açıklamayan Sefer Kurtaran, adaylıktan çekildiğini duyurdu.

“Artık genlerin önünü açmak lazım” diyen Sefer Kurtaran, 2001’de yönetici olarak girdiği ÇASKF’de, 2005 yılından beri de başkanlık görevini yürüttüğünü belirten Sefer Kurtaran, adaylıktan çekildiğini duyurduğu açıklamasında, “Bu bir bayrak yarışı. Artık bayrağı devretmenin vaktinin geldiğini düşünüyorum. Hani diyorlar ya, gençlerin önünü açmak lazım diye. Ben de, gençlerin yolunu açmak adına adaylıktan çekiliyorum” dedi.

Görev yaptığı süre zarfında, spor taban birlikleri ile işbirliği içerisinde olduklarını ve hiçbir kişi ve kurumla çekişme haline girmediğini kaydeden Sefer Kurtaran, “Göreve geldiğimiz günden beri, Çorum sporuna en iyi şekilde hizmet etmeye çalıştım. Hiç kimseyle, hiçbir kurumla çekişmedim. Amatör sporun yararına olan hiçbir projeye hayır demedim. Şehrimizin idari ve mülki amirlerinin yanı sıra, spor taban birlikleri ile uyum içerisinde çalışarak, Çorum sporuna hizmet etmeye çalıştım.

Görev yaptığım süre zarfında, en büyük desteği yönetim kurulumdan aldım. Yönetimimdeki tüm arkadaşlar, hepsi de pırıl pırıl insanlar, Çorum sporuna hizmet için ellerini taşın altına koyan insanlar. Hepsine tek tek teşekkür ediyorum.

Yine, görev yaptığım süre içerisinde, kimseyi incitmedim, kırmadım. Ama incinmişliğim ve kırılmışlıklarım çok fazla, hepsini yazsam kitap olur. Varsa hakkım, ben helal ediyorum. Başta yönetim kurulundaki arkadaşlarım olmak üzere, herkes de hakkını helal etsin.

Ben, Temmuz ayında yapılacak genel kurulda aday olmayacağım. Seçim sürecinde de, nötr kalmanın daha uygun olacağını düşünüyorum. Diğer taban birliklerindeki arkadaşların da nötr kalmalarının doğru olacağına inanıyorum.

Seçimde kimler adaysa, başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

(Hüseyin AŞKIN)

