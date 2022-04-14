Sefa Akın Başıbüyük İnegölspor maçında yok
Çorum FK’da, sakatlığı bulunan futbolculardan Sefa Akın Başıbüyük’ün de yarınki İnegölspor maçında forma giyemeyeceği açıklandı.
Spor 14.04.2022, 21:53
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Çorum FK’nın geçtiğimiz Pazar günü, 1461 Trabzon’la oynadığı maçta, sol ayak bileğinden sakatlanıp 63.dakikada yerini Berkay Can’a bırakan Sefa Akın’ın, İnegölspor maçına yetiştirilebilmesi için yoğun bir tedavi programı uygulanmasına rağmen sonuç alınamadı. Deneyimli futbolcunun ağrılarının devam ettiği ve bileğindeki ödemin de dağılmadığı belirtilirken, kritik İnegölspor maçında forma giyemeyeceği açıklandı.
Sefa Akın’ın yerine, Berkay Can Değirmencioğlu’nun forma giymesi bekleniyor.
Çorum FK’da, yine 1461 Trabzon maçında, sol alt adalesinden sakatlanan ve en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanan Muhsin Yıldırım da İnegöl’e karşı takımdaki yerini alamayacak.
(Hüseyin AŞKIN)
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