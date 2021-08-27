Sefa Akın 6 yıl sonra yeniden profesyonel

Çorum FK ile antrenmanlara çıkan Sefa Akın Başıbüyük’ün lisansı çıkartıldı. Deneyimli futbolcu, 6 yıl aradan döndüğü Çorum FK’da yeniden profesyonel futbolcu oldu.

2010-2011 Sezonunda Çorumspor’da profesyonel olan ve o sezon forma şansı bulduğu kısa dönemde sergilediği başarılı performans üzerine Süper Lig ekibi Trabzonspor’a “Çorum futbol tarihinin en yüksek bonservis bedeli” karşılığında transfer olan Sefa Akın, Trabzonspor tarafından 1461 Trabzon ve Giresunspor’a kiralanırken, 2014-2015 sezonunda Çorum FK’nın kadrosuna dahil edildi. O sezon 16 maçta 1201 dakika süren alan Sefa Akın’la sezon sonunda yollar ayrılırken, deneyimli futbolcu transfer yapamayınca amatöre döndü. Biten sezonu Çorum’un Bölgesel Amatör Lig’deki (BAL) temsilcilerinden Çimentospor’da geçiren Sefa, Çorum FK tarafından hazırlık dönemi antrenmanlarına davet edildi. Performansı ile geçer not alan Sefa Akın 28 yaşında yeniden profesyonel oldu. Sefa Akın’la 3 yıllık anlaşma yapıldığı öğrenildi.

MAHMUT EREN

GÜLER DE

PROFESYONEL

YAPILDI

Öte yandan, Çorum FK ile antrenmanlara çıkan genç kalecilerden Mahmut Eren Güler’in de profesyonel yapıldığı belirtildi. Takımla hazırlık dönemi çalışmalarına katılan Ahmet Hakan Leblebici’nin ise kulübü Kültürspor’la yetiştirme bedeli konusunda anlaşma sağlanamadığı için profesyonel yapılmadığı kaydedildi.

(Hüseyin AŞKIN)