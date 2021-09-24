“Seçme yapıldıysa bizim neden haberimiz yok”

Ferhat Arıcı, yapıldığı belirtilen seçmelerden kimsenin haberinin olmadığını, bunun yanında çevre illerde bütün amatör spor kulüplerinin katılımı ile seçme yapılırken, “Çorum’da mı amademi ligi şartı kondu?” sorusunu sordu.

Arıcı’nın konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle: “Öncelikli olarak, yapıldığı söylenilen seçmede seçilen futbolcu kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Allah yollarını, bahtlarını açık etsin.

Bir amatör spor kulübü başkanı olarak şunu soruyorum: Yapıldığı söylenilen seçme hangi tarihte, hangi saate, hangi sahada yapıldı? Hangi hocalar bu oyuncu kardeşlerimizi tespit etti? Seçme yapıldıysa neden başkanı olduğum kulüplere haber verilmedi? Seçmelere iştirak eden başka amatör spor kulübü var mı?

Çevremizdeki birçok ilde Amatör spor kulüplerinden birçok oyuncu ile seçme yapılırken, Çorum’da bu olay 2007 doğumlu sporcularda neden yapılmadı?

Bu seçmenler çevre illerde bütün Amatör spor kulüplerinin katılımı ile yapılırken, Çorum’da mı sadece Akademi Ligi şartı konuldu?

Kimseyi, özelliklede futbolcu kardeşlerimizi asla hedef almıyorum, ortada bir yanlış var, cevabını merak ediyorum.”

(Hüseyin AŞKIN)

