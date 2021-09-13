Seçkin siftah yaptı

Teknik Direktör Ahmet Yıldırım, Diyarbekirspor maçının kadrosundan Mertcan Aşçı ve Kürşat Altunkaya’yı çıkartırken, yerlerine Seçkin Getbay ve Berkay Can Değirmencioğlu’nu aldı. Seçkin Getbay, Ergene Velimeşespor maçının 71.dakikasında Murat Yıldırım’ın yerine oyuna girerken, kırmızı-siyahlı formayla ilk resmi maçına çıktı. Berkay Can ise süre alamadı.

(Hüseyin AŞKIN)

