Seçkin Getbay Çorum FK’da

Çorum FK, geçen daha önce de gündemine gelen Uşakspor’un orta saha oyuncusu Seçkin Getbay’ı 2 yıllığına kadrosuna kattı.

Yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde transfer çalışmalarına hız veren Çorum FK, dün Uşakspor’dan orta saha oyuncusu Mehmet Gürkan Öztürk’ün yanı sıra orta saha oyuncusu Seçkin Getbay’ı da renklerine bağladı.

Ankara’da başkan Fatih Özcan’la bir araya gelen iki futbolcu da 2’şer yıllık sözleşme imzaladı.

SEÇKİN GETBAY KİMDİR?

27 Ocak 1979 Altındağ-Ankara doğumlu olan Seçkin Getbay futbola 2000 yılında Ziraat Bankası’nda başladı. Aynı yıl Gençlerbirliği’nin altyapısına geçen Seçkin Getbay, 2006’da Hacettepe’de profesyonel oldu. Deneyimli futbolcu, profesyonel futbolculuk kariyerinde, Hacettepe, Gençlerbirliği, Fethiyespor, Giresunspor, Ünyespor, Malatyaspor, Gaziosmanpaşa, Aydınspor, Göztepe, Sarıyer, Niğde Anadolu FK, Keçiörengücü ve en son Uşakspor forması giydi.

47 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ

Gençlerbirliği’nin altyapısında yetişen Seçkin Getbay, U16, U17, U18, U19, U20 ve U21 yaş gruplarında tam 47 kez milli formayı giydi. Getbay, bu maçlarda 3 gol attı.

307 MAÇ 51 GOL

Seçkin Getbay, biten sezonda Uşakspor formasıyla 33 resmi maça çıkarken, 9 gol attı. Bu maçlarda 11 sarı kart gören deneyimli futbolcu 3 kez cezalı duruma düştü. Getbay, Çorum FK’ya karşı iki maçta da ilk 11’de yer aldı.

Deneyimli orta saha oyuncusu, profesyonel futbolculuk kariyerinde, 1.Lig’de 17, 2.Lig’de 249, 3.Lig’de 22 maça çıkarken, 45’i 2.Lig’de, 4’ü 3.Lig’de, 2’si Türkiye Kupası’nda olmak üzere 51 gol attı.

