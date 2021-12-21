Seçkin Getbay Çorum FK formasıyla ilk golünü attı

Çorum FK’nın önceki gün evinde Adıyaman Futbol Kulübü’nü 3-0 yendiği maçta, gol perdesini açan Seçkin Getbay, kırmızı-siyahlı formayla ilk golünü attı.

Uzun sakatlık döneminden sonra kısa bir süre önce sahalara dönen Seçkin Getbay, Adıyaman Futbol Kulübü maçında da ilk 11’de yer aldı. Deneyimli futbolcu, 28.dakikada ceza sahasında kendisinin düşürülmesi üzerine kazanılan penaltıyı ustaca bir vuruşla kullanarak kaleci ve topu ayrı ayrı köşelere gönderirken, Çorum FK’yı 1-0 öne geçirdi. Bu gol, Seçkin Getbay’ın Çorum FK formasıyla ligde attığı ilk gol oldu.

Adıyaman Futbol Kulübü maçında, Çorum FK’ya galibiyeti getiren diğer golleri ise Umut Kaya ve Mehmet Gürkan Öztürk oldu. Mehmet Gürkan bu sezon 4.golünü, Umut ise 2.golünü kaydetti.

(Hüseyin AŞKIN)

