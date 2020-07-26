Sebahattin Usta Ordu’ya döndü

Koronavirüs salgını nedeniyle sonlandırılan 2019-20 sezonunu 3.Lig ekibi Medicalpark Batman Petrolspor’da geçiren Sebahattin Usta, Batman ekibiyle 25 maça çıkarken 6 gol attı. Deneyimli futbolcu yeni sezon için geçen sezon da formasını giydiği 52 Orduspor FK ile anlaşmaya vardı ve 1 yıllık sözleşme imzaladı.

(Spor Servisi)