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Sebahattin Usta Ordu’ya döndü

2016-17 sezonunda Çorum FK forması giyen 30 yaşındaki hücum oyuncusu Sebahattin Usta, geçen sezon formasını giydiği 3.Lig ekibi 52 Orduspor’a FK’ya geri döndü.

Spor 26.07.2020, 20:00
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Sebahattin Usta Ordu’ya döndü

Koronavirüs salgını nedeniyle sonlandırılan 2019-20 sezonunu 3.Lig ekibi Medicalpark Batman Petrolspor’da geçiren Sebahattin Usta, Batman ekibiyle 25 maça çıkarken 6 gol attı. Deneyimli futbolcu yeni sezon için geçen sezon da formasını giydiği 52 Orduspor FK ile anlaşmaya vardı ve 1 yıllık sözleşme imzaladı.

(Spor Servisi)

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