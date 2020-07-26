Sebahattin Usta Ordu’ya döndü
2016-17 sezonunda Çorum FK forması giyen 30 yaşındaki hücum oyuncusu Sebahattin Usta, geçen sezon formasını giydiği 3.Lig ekibi 52 Orduspor’a FK’ya geri döndü.
Spor 26.07.2020, 20:00
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Koronavirüs salgını nedeniyle sonlandırılan 2019-20 sezonunu 3.Lig ekibi Medicalpark Batman Petrolspor’da geçiren Sebahattin Usta, Batman ekibiyle 25 maça çıkarken 6 gol attı. Deneyimli futbolcu yeni sezon için geçen sezon da formasını giydiği 52 Orduspor FK ile anlaşmaya vardı ve 1 yıllık sözleşme imzaladı.
(Spor Servisi)
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