“Savunma direncimizle rakibin puan almasına izin vermedik”

Hekimoğlu Trabzon Teknik Direktörü Bayram Toysal, Çorum FK’yı 3-2 yendikleri maçtan sonra yaptığı açıklamada, savunmadaki dirençleriyle Çorum FK’ya puan şansı tanımadıklarını söyledi.

Toysal’ın açıklamaları şöyle: “Maça çok iyi başladık, topa daha çok sahip olduk, oyunu yönlendirdik ve maçı biz kontrol ettik.

Soyunma odasından iki farklı üstünlükle döndükten sonra, farkı artırmak için şanslar da bulduk. Rakibin puan sıralamasındaki yerini de düşünürsek, farkın iki kez bire inmesi onları umutlandırsa da, savunmadaki direncimizle bunu puana dönüştürmelerine izin vermedik.

Ligin sonuna yaklaştıkça, maçların önemi, dolayısıyla zorluğu artıyor. Bu nedenle, bugün oynadığımız maç da ilerledikçe gergin bir hale geldi.

Başladığımız ilk haftadan itibaren farklı önlemler arz eden maçlara çıktık. Play-Off’a kalma mücadelesi veren veya küme düşmeme gayesinde olan takımlarla oynadık. Özellikle deplasmanda oynadığımız maçlar, play-off için muhtemel rakiplerimize karşıydı. Bu maçlardan hiç yenilmeden ayrılmak ve önemli galibiyetler almak bize hem mutluluk, hem de ileride oynayacağımız maçlar için umut ve özgüven verdi.

Çorum FK’ya karşı kazanmak için sonuna kadar mücadele eden, camiaya 3 puan sevinci yaşatan tüm oyuncularımı tebrik ediyorum.”

(Hüseyin AŞKIN)

