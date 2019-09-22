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“Savaşarak kazandık”

Yeni Çorumspor’da Teknik Direktör Bahri Kaya, Sancaktepe Belediyespor maçında oyuncularının savaşarak ve mücadele ederek galip geldiklerini söyledi.

“Savaşarak kazandık”

Yeni Çorumspor’da Teknik Direktör Bahri Kaya, Sancaktepe Belediyespor maçında oyuncularının savaşarak ve mücadele ederek galip geldiklerini söyledi.

22 Eylül 2019 Pazar 21:10
“Savaşarak kazandık”

TFF 2.Lig Beyaz Grup 4.hafta maçında deplasmanda Sancaktepe Belediyespor’u 1-0 yenerek haftayı 3 puanla kapatan Yeni Çorumspor’da yüzler gülüyor. Teknik Direktör Bahri Kaya Sancaktepe gibi zor bir deplasmandan 3 puanla döndükleri için mutlu olduklarını söylerken, 90 dakika boyunca savaşan ve mücadele eden oyuncularını da tebrik etti. 2.Lig’de her takımın denk bir futbol ortaya koyduğunu belirten tecrübeli teknik adam, “Maç öncesinde de söylemiştim. Bu ligde her takım her takımı yenebilir. Maç öncesi Sancaktepe Belediyespor’un favori olduğu bir maçı biz kazandık. Çok mücadele ettik ve çok savaştık. Oyunun ilk yarısında rakip taktiksel açıdan oyunun hakimi gibi gözükse de biz de mücadelemizle topa hükmettik. İkinci yarıda rakibin 10 kişi kalması ile oyuna da hükmettik. Skoru arttıracak pozisyonlarda bulduk ancak topu filelerle buluşturamadık. Yeni Çorumspor’u ligdeki diğer takımlardan farklı kılan en büyük özelliği çok koşması, çok savaşması ve çok mücadele etmesidir. Yaş ortalaması genç bir takım olduğumuz için müsabakalarda beklenilenden fazla mücadele ediyoruz. Bunu da skora yansıtıyoruz.

Sancaktepe Belediyespor gibi zor bir deplasmandan 3 puanla dönen oyuncularımı tebrik ediyorum. İstanbul’da 90 dakika boyunca bizleri destekleyen taraftarımıza da teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

(Rıfat KARA)

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