Satrançta 23 Nisan üstünlüğü

Okul Sporları Federasyonu’nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Küçükler ve Yıldızlar Satranç Takım Şampiyonası’nda heyecan sona erdi. Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşen il birinciliğine 26 okuldan 130 sporcu katılım sağladı. Çorum’da hem eğitim, hem de spor alanında önemli başarılara imza atan 23 Nisan Ortaokulu bu organizasyonda 9 takım 40 sporcu ile mücadele etti. Çekişmeli geçen müsabakalar sonunda küçükler genel kategorisinde 23 Nisan Ortaokulu birinci, Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu ikinci, 23 Nisan Ortaokulu 2.takım üçüncü, Özel Çorum Doğa Koleji ise dördüncü oldu. Yıldız kızlar kategorisinde ise yine 23 Nisan şampiyonluğa uzanırken, Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu ikinci olmayı başardı. 23 Nisan Ortaokulu’nun ikinci takımı bu kategoride de üçüncü olmayı başardı. Yıldızlar genel kategorisinde ilk sıra değişmedi. 23 Nisan Ortaokulu birinci, Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu ikinci olurken, üçüncülük kupası ise Mustafa Kemal Ortaokulu’nun oldu. Küçük kızlarda ise Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu birinci, 23 Nisan Ortaokulu ikinci, 23 Nisan Ortaokulu ikinci takımı ise üçüncü olarak tamamladı.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupa, sporculara ise madalya verildi.

(Rıfat KARA)

