‘Satranç temalı park yapacağız’

Çorum Belediyesinin sponsorluğunda gerçekleştirilen Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatları'nda mücadele eden bir grup sporcu, teknik heyet ile birlikte Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ı makamında ziyaret eden Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay'a Türkiye Satranç Federasyonu Asbaşkanı Fatih Maden ve İl Temsilcisi Hasan Özer Gökmen eşlik etti. Ziyarette açıklamalar yapan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın Çorum'a satranç temalı bir park kazandıracaklarının müjdesini verdi. Satrancın önemli bir spor olduğunu belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın "Yaklaşık 1 haftadır güzel bir organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. Bu durumdan da son derece mutluyuz. 16 Yaşaltı Dünya Satranç Olimpiyatları ilimizde yapılıyor. Çorum sevginin, kardeşliğin, barışın merkezi. Kadeş anlaşması burada yapılmış. Sporun merkezi, bir çok sportif etkinliklere ev sahipliği yapıyoruz. Bundan sonra satrancın da merkezi. Satranç temalı bir park yapacağız. Yapacağımız park bu organizasyonun aynı zamanda bir anısı olacak. Biz satranç sporunu önemsiyoruz. Bir çok spor güce dayalı. Bir çok özellikleri nitelikleri ortaya çıkaran spor dalları var. Ancak satranç daha çok düşünceye dayalı, ani gelişmeler karşısında çabuk düşünüp ani refleksler göstermeye dayalı bir spor. Stratejik düşünmek ve sabır çok önemli bu sporda. Bizde bu özellikleri gençlerimizde istiyoruz. Gelişen olaylara hemen alternatif yanıtlar üretebilsinler istiyoruz. Stratejik düşünebilsinler istiyoruz. Sadece bugüne değil geleceği kurgulayabilsinler, düşünebilsinler ve sabırlı olsunlar istiyoruz. Bu nedenle de satranç sporunu biraz daha fazla önemsiyoruz. Çorum ilinin sportif anlamda en büyük etkinliğine ev sahipliği yaptık. Biz bu olimpiyatların Çorum'da yapılmasında gösterdikleri emek ve gayret için Federasyon Başkanı Gülkız Tulay ve yönetimine teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte de satranç sporuyla ilgili daha farklı ne yapabiliriz görüşmeler yapacağız. Çorum'da satranç sporunu daha da ilerilere götürmek için desteklerini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

(Haber Merkezi)