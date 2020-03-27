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Şartlar oluşmazsa inisiyatif Federasyonlara bırakılacak

Koronovirüs salgını nedeniyle süresiz şekilde ertelenen futbol, basketbol, voleybol ve hentbol liglerinin akıbetinin ne olacağı büyük merak konusu. Bu konuda her gün ortaya bir senaryo atılıyor. Liglerin bu şekliyle tescil edileceğinden gelecek sezon başına erteleneceğine kadar çeşitli söylentiler var.

Şartlar oluşmazsa inisiyatif Federasyonlara bırakılacak

Koronovirüs salgını nedeniyle süresiz şekilde ertelenen futbol, basketbol, voleybol ve hentbol liglerinin akıbetinin ne olacağı büyük merak konusu. Bu konuda her gün ortaya bir senaryo atılıyor. Liglerin bu şekliyle tescil edileceğinden gelecek sezon başına erteleneceğine kadar çeşitli söylentiler var.

27 Mart 2020 Cuma 20:36
Şartlar oluşmazsa inisiyatif Federasyonlara bırakılacak

Peki, bu konuda Gençlik ve Spor Bakanlığı ne diyor? Gençlik ve Spor Bakanlığı, federasyonlara yaptığı bildirimde “2-3 hafta sonra koronavirüsün seyrine bakalım. Eğer spor müsabakalarının oynanması koşulları oluşursa, ligler için yeni bir başlama tarihi açıklayın.

Nisan ortasında müsabakalara başlama olanağı olmazsa, ay sonunda bir kez daha durum değerlendirilmesi yapılsın. Şartlar uygunsa ligler için tarih belirlensin” dedi.

Peki, iki değerlendirme sonucunda da liglerin oynanması mümkün olmazsa ne olacak? Bununla ilgili olarak da Gençlik ve Spor Bakanlığı inisiyatifi federasyonlara vererek, “Her federasyon kendi karanını kendisi versin. Ligleri tescil mi eder, başka çözüm mü bulur, buna kendiniz karar verin” dedi.

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