Şartlar oluşmazsa inisiyatif Federasyonlara bırakılacak

Peki, bu konuda Gençlik ve Spor Bakanlığı ne diyor? Gençlik ve Spor Bakanlığı, federasyonlara yaptığı bildirimde “2-3 hafta sonra koronavirüsün seyrine bakalım. Eğer spor müsabakalarının oynanması koşulları oluşursa, ligler için yeni bir başlama tarihi açıklayın.

Nisan ortasında müsabakalara başlama olanağı olmazsa, ay sonunda bir kez daha durum değerlendirilmesi yapılsın. Şartlar uygunsa ligler için tarih belirlensin” dedi.

Peki, iki değerlendirme sonucunda da liglerin oynanması mümkün olmazsa ne olacak? Bununla ilgili olarak da Gençlik ve Spor Bakanlığı inisiyatifi federasyonlara vererek, “Her federasyon kendi karanını kendisi versin. Ligleri tescil mi eder, başka çözüm mü bulur, buna kendiniz karar verin” dedi.