Sarıyer’le ikinci kez
Çorum Futbol Kulübü, bugün 19.hafta maçında konuk olacağı Sarıyer’le tarihinde ikinci kez karşılaşacak.
Spor 06.01.2021, 00:15
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Profesyonel futbol liglerindeki dokuzuncu sezonunu geçiren Çorum Futbol Kulübü, Sarıyer’le ilk kez geçen sezon aynı grupta yer aldı. İki takım ligin 14.haftasında İstanbul’da karşılaşırken, Yusuf Ziya Öniş Stadı’nda oynanan maçı Çorum Futbol Kulübü 63.dakikada Berat Ali Genç ve 90+5.dakikada Fatih Şerifoğlu’nun golleriyle 2-0 kazandı.
Sezonun ikinci yarısında, 31.haftada Çorum’da oynanması gereken maç ise tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle liglerin sonlandırılması üzerine oynanamadı.
(Spor Servisi)
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