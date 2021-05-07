Sarıyer’le Çorum’da ilk maç

Profesyonel futbol liglerindeki dokuzuncu sezonunu geçiren Çorum Futbol Kulübü, Sarıyer’le ilk kez geçen sezon aynı grupta yer aldı. 14.haftada İstanbul’da, Yusuf Ziya Öniş Stadı’nda oynanan maçı Çorum FK, 63’te Berat Ali Genç ve 90+5’te Fatih Şerifoğlu’nun golleriyle 2-0 kazandı.

Sezonun ikinci yarısında, 31.haftada Çorum’da oynanması gereken maç ise koronavirüs salgını nedeniyle liglerin sonlandırılması üzerine oynanamadı.

Bu sezon da aynı grupta yer alan iki takım arasında 19.haftada İstanbul’da oynanan maç 1-1 bitti. Sarıyer’in golünü şu anda Çorum FK forması giyen Ömer Bozan 60.dakikada penaltıdan atarken, Çorum FK bu gole 1 dakika sonra Sinan Kurumuş’la cevap verdi.

Maç, iki takım arasında Çorum’da oynanacak ilk maç olarak da kayıtlara geçecek.

(Spor Servisi)

