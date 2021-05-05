Sarıyer’e bileniyorlar

Çorum FK, 8 Mayıs Cumartesi günü sahasında Sarıyer’le oynayacağı sezonun son hafta maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör İsmet Taşdemir nezaretinde Tesisler 1 No’lu Saha’da saat 18.00’de gerçekleşen antrenmana, sakatlığı devam eden Mikail Albayrak dışında tüm futbolcular katıldı.

Isınma ile başlayan antrenman, dar alanda pas çalışması ile devam etti. Son bölümde Sarıyer maçının taktiğini içeren özel bir çalışma yapan kırmızı-siyahlılar açma germe hareketleri ile antrenmanı tamamladı.

Çorum FK’da Sarıyer maçının hazırlıkları bugün yapılacak antrenman ile kaldığı devam edecek.

Kırmızı-siyahlılar, play-off yolunda hayati önem taşıyan maçı kazanıp hem sezonu galibiyetle kapatmak, hem de hiçbir şaibeye meydan vermemenin hesaplarını yapıyorlar.

(Spor Servisi)

