Sarıyer mesaisi başladı
Bayburt deplasmanından 3 puanla dönen Çorum FK, 1 günlük izinin ardından Sarıyer maçı hazırlıklarına dün yaptığı antrenman ile başladı.
Spor 20.10.2021, 00:46
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Teknik Direktör Ahmet Yıldırım nezaretinde Tesisler 1 No’lu Saha’da saat 17.00’de gerçekleşen antrenmana sakatlıkları devam eden futbolculardan Kıvanç Kaya, Seçkin Getbay, Muhsin Yıldırım ve Hasan Küçcük katılmazken, Umut Kaya ve Murat Yıldırım ise takımdan ayrı salonda özel bir çalışma yaptı. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman 5’e 2 pas çalışması ile devam ederken, son bölümde oyunsal taktik içerikli özel bir çalışma yapıldı.
Kırmızı-Siyahlılar bugün yapacağı antrenman ile Sarıyer maçının hazırlıklarına kaldığı yerden devam edecek.
(Rıfat KARA)
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|10
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|9
|9
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|8
|8
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|8
|8
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|4
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|8
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|8
|15
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|11
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|10
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|8
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|8
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|8
|6
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|3
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|2
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