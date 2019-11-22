Sarıyer maziden çok uzak

Yeni Çorumspor’un bu haftaki rakibi Sarıyer, aldığı istikrarsız sonuçlarla dikkat çekiyor. İstanbul ekibi, ligin geride kalan 13 haftalık periyodunda topladığı 19 puanın 9’unu evinde, 10’unu ise deplasmanda aldı.

Türk futbolunun köklü ve geçmişi başarılarla dolu olan güzide kulüplerinden Sarıyer, bu sezona da şampiyonluk parolasıyla başladı ancak yine istediği sonuçları alamayınca şampiyonluk yarışından erken koptu.

Sezona Teknik Direktör Ahmet Akcan nezaretinde rakip sahada aldığı 1-0’lık Pendikspor galibiyetiyle başlayan Sarıyer, sahasındaki ilk maçta Başkent Akademi ile 0-0 berabere kaldı. İlk deplasman yenilgisini 3.haftada Tarsus İdmanyurdu’na 2-0 yenilerek alan Sarıyer, sahasındaki ilk galibiyette Afjet Afyonspor’u 4.haftada 1-0 mağlup etti.

3HAFTA GALİBİYET ALAMADI

Ziraat Türkiye Kupası’na Kemer 2003’e deplasmanda normal süresi 2-2 biten maçta penaltılar sonucu 6-4 yenilerek veda eden İstanbul temsilcisinde maçtan sonra teknik direktör Ahmet Akcan’la yollar ayrılırken, takımın başına Şaban Yıldırım getirildi.

5.hafta maçında deplasmanda lider Manisa FK’ya 2-0 yenilen Sarıyer, 6.hafta maçında sahasında Amed Sportif Faaliyetler’le 1-1 berabere kaldı. Şaban Yıldırım’ın öğrencileri, 7.hafta maçında Kırklarelispor’la deplasmanda 0-0 berabere kalınca, galibiyet özlemi 3 haftaya çıktı.

8.hafta maçında Bursa temsilcisi İnegölspor’u konuk eden Sarıyer, gol düellosu şeklinde geçen karşılaşmayı 3-2 kazanarak kötü gidişe son verdi.

9.haftada Sancaktepe ile rakip sahada oynadığı İstanbul derbisini 1-0 kaybeden Sarıyer, 10.hafta maçında evinde Zonguldak Kömürspor’la 2-2 berabere kaldı.

EVİNDEKİ TEK YENGİLİSİNİ TRABZON’A KARŞI ALDI

11.hafta maçında Başkent deplasmanında Hacettepe ile karşılaşan Sarıyer, rakibini 4-1 mağlup ederek bu sezon kendi adına en farklı galibiyete imza attı.

12.hafta maçında Hekimoğlu Trabzon’u konuk eden İstanbul ekibi 1-0 kaybederken, sahasındaki ilk yenilgisini aldı.

Geçtiğimiz hafta son sıradaki Şanlıurfaspor’la deplasmanda karşılaşan Martılar, 4-0 kazanarak bu sezon en farklı galibiyetlerini alırken, son iki deplasman maçını da 4’er golle kazanmış oldular.

(Hüseyin AŞKIN)