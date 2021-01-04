Sarıyer maçına tanıdık hakem
Misli.com 2.Lig Beyaz Grup’ta 6 Ocak Çarşamba günü oynanacak 19.hafta maçlarının hakemleri belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Çorum Futbol Kulübü’nün İstanbul’da Sarıyer’le oynayacağı maçı Samsun bölgesi hakemlerinden Erdem Mertoğlu yönetecek. Yusuf Ziya Öniş Stadı’nda saat 13.00’te başlayacak maçta Erdem Mertoğlu’nun yardımcılıklarını Samsun bölgesinden Mehmet Şenkaya ile Amasya bölgesinden Servet Bozkurt yapacak. Amasya bölgesinden Bilal Köseoğlu da maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.
Orta hakem Erdem Mertoğlu Çorum Futbol Kulübü’nün bu sezon sahasında Niğde Anadolu Futbol Kulübü’nü 4-0 yendiği maçı yönetmişti.
2.LİG BEYAZ GRUP 19.HAFTA MAÇLARI VE HAKEMLERİ
6 OCAK ÇARŞAMBA
Sarıyer-Çorum Futbol Kulübü
Erdem Mertoğlu (Samsun)
Kahramanmaraş-Amed Sportif Faaliyetler
Ferhan Kestanlıoğlu (İzmir)
Uşakspor-Niğde Anadolu Futbol Kulübü
Muhammet Ali Metoğlu (Rize)
Zonguldak Kömür-Afjet Afyonspor
Ozan Ergün (İstanbul)
Şanlıurfaspor-Ergene Velimeşespor
Ömer Tolga Güldibi (Kocaeli)
Hekimoğlu Trabzon-Ankara Demir
Semih Kurt (Eskişehir)
24 Erzincanspor-Sancaktepe FK
Yücel Büyük (Rize)
Gümüşhanespor-Kocaelispor
Yakup Bakır (Samsun)
Hacettepespor-İnegölspor
Eren Özyemişcioğlu (Aydın)
Manisa Futbol Kulübü (BAY)
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