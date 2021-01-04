Sarıyer maçına tanıdık hakem

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Çorum Futbol Kulübü’nün İstanbul’da Sarıyer’le oynayacağı maçı Samsun bölgesi hakemlerinden Erdem Mertoğlu yönetecek. Yusuf Ziya Öniş Stadı’nda saat 13.00’te başlayacak maçta Erdem Mertoğlu’nun yardımcılıklarını Samsun bölgesinden Mehmet Şenkaya ile Amasya bölgesinden Servet Bozkurt yapacak. Amasya bölgesinden Bilal Köseoğlu da maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.

Orta hakem Erdem Mertoğlu Çorum Futbol Kulübü’nün bu sezon sahasında Niğde Anadolu Futbol Kulübü’nü 4-0 yendiği maçı yönetmişti.

2.LİG BEYAZ GRUP 19.HAFTA MAÇLARI VE HAKEMLERİ

6 OCAK ÇARŞAMBA

Sarıyer-Çorum Futbol Kulübü

Erdem Mertoğlu (Samsun)

Kahramanmaraş-Amed Sportif Faaliyetler

Ferhan Kestanlıoğlu (İzmir)

Uşakspor-Niğde Anadolu Futbol Kulübü

Muhammet Ali Metoğlu (Rize)

Zonguldak Kömür-Afjet Afyonspor

Ozan Ergün (İstanbul)

Şanlıurfaspor-Ergene Velimeşespor

Ömer Tolga Güldibi (Kocaeli)

Hekimoğlu Trabzon-Ankara Demir

Semih Kurt (Eskişehir)

24 Erzincanspor-Sancaktepe FK

Yücel Büyük (Rize)

Gümüşhanespor-Kocaelispor

Yakup Bakır (Samsun)

Hacettepespor-İnegölspor

Eren Özyemişcioğlu (Aydın)

Manisa Futbol Kulübü (BAY)