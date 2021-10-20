Sarıyer deplasmanda kayıp

Çorum FK’nın Cumartesi günü 9.hafta maçında konuk edeceği Sarıyer, deplasmanda oldukça sıkıntılı. İstanbul temsilcisi, 8 maçta topladığı 10 puanın tamamını iç sahada aldı.

Sezona, teknik direktör Taşkın Güngör nezaretinde ilk 5 hedefiyle başlayan Sarıyer, ligin geride kalan 8 haftalık periyodunda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 4 yenilgi alırken, 10 puan topladı. Bu maçlarda 10 gol atan İstanbul ekibi, kalesinde 11 gol gördü.

DEPLASMANDA 4’TE “0” ÇEKTİ

Mavi-beyazlı ekip, topladığı 10 puanın tamamını iç sahada alırken, deplasmanda çıktığı 4 maçı da kaybetti. Sarıyer, deplasmanda oynadığı maçlarda Sakaryaspor’a 2-0, Serik Belediye’ye 2-1, Sivas Belediye’ye 3-0, en son geçtiğimiz hafta Etimesgut Belediye’ye ise 1-0 yenildi. 4 deplasman maçında hiç puan alamayan Sarıyer, rakip fileleri sadece 1 kez havalandırırken, kalesinde ise tam 8 gol gördü.

Mavi-beyazlı ekip, 2.Lig Kırmızı Grupta, Kahramanmaraşspor ve Adıyaman Futbol Kulübü ile birlikte deplasmanda puan alamayan 3 takımdan biri olarak dikkat çekiyor.

TÜM MAÇLARDA İLK YARIDA GOL YEDİ

Deplasman maçlarında çok kırılgan olan Sarıyer, oynadığı 4 deplasman maçının da ilk yarısında kalesinde gol gördü. İstanbul ekibi, Sakaryaspor, Serik Belediye ve Etimesgut Belediye maçlarını ilk yarıda yediği gollerle kaybederken, deplasmanda yediği 8 golün 6’sını ilk yarılarda kalesinde gördü. Mavi-beyazlı ekip, ikinci yarılarda ise sadece 3-0 kaybettiği Sivas Belediye maçında 2 gol yedi.

Sarıyer’in kötü deplasman performansına karşılık Çorum FK ise evinde sıkıntılı. Kırmızı-siyahlı ekip, topladığı 15 puanın 10’unu deplasmanda alırken, sahasında sadece 5 puan toplayabildi.

(Hüseyin AŞKIN)

