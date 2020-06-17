Sarıyer de sahaya indi
Çorum Futbol Kulübü’nün ligdeki rakiplerinden Sarıyer de koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen ve şimdilik 18 Temmuz’da başlayacağı duyurulan ligin kalan 6 haftalık periyodunun hazırlıklarına başladı.
Spor 17.06.2020, 19:26
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Mavi-Beyazlılar yaklaşık 3 aylık aranın ardından teknik direktör Ekrem Al nezaretinde ilk idmanlarını yaptılar. Gruplar halinde yapılan antrenman koşuların ardından kültürfizik hareketleriyle sona erdi.
(Spor Servisi)
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