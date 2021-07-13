Sarı fırtına İskilip’te coşkuyla karşılandı

Edirne’de düzenlenen Kırkpınar Güreşlerinde mücadele eden Belediye İskilipspor güreşçileri İskilip’e döndü. Tozkoparan boy kategorisinde şampiyonluğa uzanan Ferhat Yiğit’in de aralarında bulunduğu güreş takımını ilçe girişinde Belediye Başkanı Ali Sülük karşıladı. Başkan Sülük güreşçileri tek tek tebrik etti.

ŞAMPİYON ÖDÜLLENDİRİLDİ

Daha önce Avrupa’da elde ettiği başarı ile Çorum ve İskilip’in adını duyurmayı başaran Ferhat Yiğit, son olarak Kırkpınar Güreşlerinde elde ettiği başarı ile bir kez daha Çorum ve İskilip’in gurur kaynağı oldu. Şampiyona dönüşü memleketi İskilip’te coşkuyla karşılanan Ferhat Yiğit ve antrenörü Adem Uysal Belediye Başkanı Ali Sülük tarafından yarım altın ve bir maaş ikramiye ile ödüllendirildi.

Başkan Sülük yaptığı açıklamada, “Edirne’de düzenlenen Kırkpınar Yağlı Güreşlerinden şampiyonlukla dönen Sarı Fırtınamız Belediye İskilipspor güreşçisi Ferhat Yiğit’i karşılayarak kendisini, hocasını ve takım arkadaşlarını başarılarından dolayı tebrik ettik. Milli Güreşçimizi yarım altın, Belediye İskilipspor Güreş Takımı Antrenörü Âdem Uysalı bir maaş ikramiye ile ödüllendirdik. İlçemize bu güzel gururu yaşatan değerli evladımız Ferhat Yiğit’e teşekkür eder, nice nice başarıları arkadaşları ile birlikte bizlere yaşatmasını yüce Allah’tan niyaz ederim” dedi.

(Rıfat KARA)



