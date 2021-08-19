Saraç ve Eryücel şampiyon

Samsun’un Alaçam ilçesinde düzenlenen ve başpehlivanlığını Fatih Atlı’nın kazandığı Yağlı Pehlivan Güreşlerine katılan Çorum Belediyesi pehlivanlarından Rasim Saraç başaltında, Bekir Eryücel ise büyük orta boyda şampiyon oldu.

Samsun’un Alaçam ilçesinde düzenlenen Yağlı Pehlivan Güreşlerine katılan Çorum Belediyesi pehlivanlarından Rasim Saraç ve Bekir Eryücel kategorilerinde birinci oldular.

Alaçam Ziraat Odası Başkanlığı ve Muhtarlar Derneği işbirliği ile Geyikkoşan Güreş Alanında düzenlenen güreşlere, 33’ü başpehlivan olmak üzere 1000 civarında pehlivan katıldı. Finalde, Tanju Gemici’yi yenen Fatih Atlı’nın başpehlivanlığı aldığı güreşlerde, Çorum Belediyesi pehlivanlarından Rasim Saraç ve Bekir Eryücel de kategorilerinde tüm rakiplerini yenerek şampiyon oldular. Rasim Saraç, başaltı kategorisinde tüm rakiplerini yenerek şampiyonluğa ulaşırken, Bekir Eryücel ise büyük orta boyda aynı başarıyı gösterip ipi göğüsledi. Bekir Eryücel, geçtiğimiz hafta sonu da İzmit Sekapark Güreşlerinde aynı kategoride şampiyon olmuştu.

(Hüseyin AŞKIN)