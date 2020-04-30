“ŞANSSIZLIK”

Koronavirüs salgını nedeniyle liglere verilen arada evlerine kapanan futbolcular moderatör Bülent Kol eşliğinde canlı yayınlarla taraftarlarla buluşmaya devam ediyor. Çorum Futbol Kulübü’nde son olarak altyapıdan yetişen 20 yaşındaki orta saha futbolcusu Muhammed Çoban önceki akşam canlı yayında taraftarlardan gelen soruları cevapladı.

‘TAMAMEN ŞANSIZLIK”

Çorum Futbol Kulübü’nün genç yeteneği Muhammed Çoban ikinci yarıda yaşanan düşüşle alakalı gelen soru üzerine, “Çoğu maçlarda iyi futbol ortaya koyduk. Ama çok şansızdık. Öne geçmemize rağmen skoru koruyamadık. Son dakika goller yedik. Bunun önüne bir türlü geçemedik. Taraftar galibiyet istiyor. Ama bilsinler ki biz onlardan 10 kat daha fazla kazanmak istiyoruz. Sakatlıklar oluyor, cezalılar oluyor, giden futbolcuların etkisi oluyor tabiki ama. Maçlara bakıldığı zaman çok şansız olduğumuz ortada” ifadesini kullandı.

“FATİH ÖZCAN GENÇ FUTBOLCULAR İÇİN İYİ BİR ŞANS”

Moderatör Bülent Kol’un genç futbolcular için Başkan Fatih Özcan’ın bir şans olduğu sözlerini destekleyen açıklamalarda bulunan Çoban, “Fatih Özcan döneminde altyapıdan bir çok futbolcu A takım ile antrenmanlara çıkmaya başladı. Biz bu açıdan çok şanslıyız. Fatih Özcan bizlere sahip çıktı. Başkanımızın yanı sıra Bahri hocamızın da etkisi çok büyük. O yüzden genç futbolcular bu fırsatı iyi değerlendirmeli” dedi.

ÖDEMELERDE SIKINTI YAŞAMIYORUZ

Ödemeler ile alakalı gelen bir soruya şuana kadar hiç sıkıntı yaşamadıklarını belirten genç futbolcu, yönetimin kendisinden indirim dahi talep etmediğini vurguladı.

EVDE ÇALIŞMAK YETERSİZ KALIYOR

Koronavirüs salgınının kendilerini psikolojik olarak çok etkilediğini de belirten Çoban, “Fiziksel olarak da geriye gidiyoruz. Evde bireysel çalışmak yetersiz kalıyor. Futbol takım oyunu. O yüzden antrenmanların da takımla birlikte yapılması futbolcu açısından çok önemli. İnşallah bir an önce bu beladan kurtuluruz ve normal hayatımıza kavuşuruz” ifadesine yer verdi.

8 NUMARADA DAHA İYİYİM

Kendini hangi mevkide daha iyi hissediyorsun sorusuna, 8 numara olduğunu söyleyen Muhammed Çoban, “Altyapıda oynadığım dönem devamlı 10 numara pozisyonunda oynardım. Bahri hocamızın gelişi ile 8 numara pozisyonuna kaydım. Malum Bahri hocamızın sisteminde 10 numara yok. 8 numarada oynamaya başladıktan sonra bu mevkide kendimi daha iyi ve rahat hissettim. Bundan sonra da sanırım bu mevkide daha başarılı olacağımı düşünüyorum” dedi.

HÜSEYİN EĞER’İN KATKISI ÇOK FAZLA

Aslen Amasyalı ama İstanbul’da doğup büyüdüğünü söyleyen Muhammed Çoban, Çorum’a babasının tayini nedeniyle taşındıklarını söyledi. Çorum’a geldikten sonra Çorum FK altyapısında futbol hayatına devam ettiğini de sözlerine ekleyen genç futbolcu, “Altyapıda oynarken gelişimime öncülük eden hoca Hüseyin Eğer oldu. Hüseyin hoca üzerimize çok titrerdi. Onun bize kattıkları ile bizde üzerine koyarak bugünlere geldik. Beni ilk A takıma Fahrettin hoca çıkardı. Ama ilk formayı veren Bahri hoca oldu.”

MUTLU OLDUĞUM YERDE OYNAMAK İSTİYORUM

Futbol üzerindeki hayallerin nelerdir sorusu üzerine, “Her futbolcunun vereceği cevap hemen hemen aynıdır. Bende en üst seviyede Avrupa'da oynamayı isterim. Ama benim en büyük hayalim mutlu olabileceğim bir yerde oynamak isterim. Yüzümün güleceği ve sevildiğim bir yerde oynamayı isterim” ifadesini kullandı.

TARAFTARI DUYMUYORUM

“Maçlara çıktığım zaman ben kulaklarımı tıkıyorum. Çünkü çabuk etkilenen bir yapım var. Duygusal ve takıntılı biriyim. O yüzden maça çıkınca taraftarı duymamaya çalışıyorum. Taraftarı görmüyorum. Sahada işimi yapmaya çalışıyorum. Ben profesyonel olmadan önce tribüne gidip bağırmış biriyim” dedi.

KIVANÇ’IN YERİ BENDE ÇOK ÖZELDİR

Takımda anlaştığın futbolcu kim sorusuna, düşünmeden Kıvanç Kaya cevabını veren Muhammed Çoban, “Kıvanç ile altyapıda da beraberdik. Futbol dışında da genelde beraber olduğum bir arkadaşım. O yüzden onun bendeki yeri çok farklıdır. Ama takımda Kıvanç dışında Reşat, Deniz, Mert ve Ertuğrul ile de çok iyi anlaşırım” dedi.

MİKAİL VE BARIŞ ÇOK YENETEKLİ

Oynadığın futbolcular arasında en yetenekli futbolcular kimlerdir sorusuna, “Birlikte oynadığım en yetenekli futbolcular bu sezon Mikail Albayrak diyebilirim. Geçen sezon ise Barış Çiçek. İkisi de oynadığım futbolcular arasında gördüğüm en yetenekli futbolcular. Takım oyunu dışında bireysel özellikleri çok fazla olan oyunculardır.”

ADANA’YI UNUTAMIYORUM

“Çorum FK’da forma giydiğim süre içerisinde bir çok önemli maçlar oynadım. Bunlar arasında benim en çok unutamadığım maç hangisi diye sorarsanız. Kesinlikle Adana’da oynadığımız final maçı derim. O maç ta kadroya dahi girememiştim. Tribünden arkadaşlarıma destek verdim. Ancak maç içinde ve sonunda yaşadığım heyecanın tarifi yok benim için. Bu maçın dışında bir de Samsun maçı benim unutamadığım maçlar arasında” dedi.

MERT AKTAŞ’I ÇOK BEĞENİYORUM

Altyapıdan yetiştiği için sıklıkla altyapı ile alakalı sorular alan Muhammed Çoban, altyapıda en beğendiğin oyuncu sorusuna Mert Aktaş cevabını verdi. Mert’in çok yetenekli olduğunu vurgulayan Çoban, “Mert Aktaş’ın ileride iyi futbolcu olacağına inanıyorum. Sağ ve sol açıkta oynuyor kendisi ve çok başarılı buluyorum. İnşallah kendisi de çok çalışır ve istediği noktaya ulaşır” ifadesini kullandı.

FENERBAHÇE HAYALİM

4 büyük takımdan teklif gelse hangisine giderdin sorusu üzerine, “Ben doğma büyüme Fenerbahçeliyim. Fenerbahçe benim çocukluk hayalim. Böyle bir teklif gelse düşünmeden Fenerbahçe’yi kabul ederdim” dedi.

EN YETENEKSİZ MERT ILIMAN

Moderatör Bülent Kol’un takımda en yeteneksiz futbolcu kim sorusuna, gülerek Mert Ilıman cevabını veren genç futbolcu, “Mert ağabey çok iyi bir insan. Kendisini çok seviyorum. Ama yeteneksiz olduğunu düşünüyorum. İşin şakası tabiki. Mert ağabeyden öğreneceğimiz çok şey var. İyi futbolcu ve iyi bir insan kendisi” dedi.

TARAFTARIMIZ ABARTIYOR

Çorum FK’nın küme düşmesi ile alakalı gelen soruya da içtenlikle cevap veren Muhammed Çoban, “Taraftarımız çok abartıyor. Çorum FK’nın bu saatten sonra küme düşme ihtimali çok düşük. İkinci yarı çok puan kaybetmemize rağmen sıralama da küme düşecek durumda değiliz. Taraftarımızın içi rahat oldun. Çorum FK kesinlikle küme düşmeyecektir” ifadelerine yer verdi.

ÖZGÜVEN PROBLEMİM VAR

Bir taraftarın neden ceza sahası dışından şu çekmiyorsun sorusuna, “Hak veriyorum. Bu soruyu bende kendime çoğu zaman soruyorum. Maç içinde şut çekebilecek önemli pozisyonlar bulmama rağmen genelde pas seçeneğini tercih ediyorum. Sanırım bu özgüvenle alakalı. Bunu da inşallah atlatacağım” dedi.

KOCAELİ MAÇINDA ÇOK ETKİLENMİŞTİM

“Geçtiğimiz sezon Çorum’da Kocaeli ile oynadığımız Play-Off yarı final ilk maçında çok etkilenmiştim. Maç öncesinde yönetimimiz ekranlarda ailemize yer verip bizleri motive etmesi inanılmaz bir görüntüydü. O yüzden Kocaelispor maçı çok etkilendiğim atmasforlerin başında geliyor” dedi.

OSMAN BODUR ÇOK AGRESİF

Takımda en agresif ve en psikopat futbolcu kim sorusuna, Osman Bodur cevabını veren Çoban, “ Osman ağabey çok çabuk sinirlenen bir futbolcu. Maç içinde çok sorumluluk almasından kaynaklanıyor sanırım. Agresif olduğu içinde çok sert müdahaleler yapıyor. Rakibe karşı çirkefliği yoktur ama sert oynayarak rakibi sindirmeye çalışır” dedi.

EN SESSİZ FUTBOLCU MİKAİL ALBAYRAK

Takımın en sessiz futbolcusunun Mikail Albayrak olduğunu söyleyen Muhammed Çoban, “Mikail ağabey neşeli olduğu kadar çok da sessiz biri. 1 sene konuşma kendisiyle o hiç konuşmaz. Dışarıdan görüldüğü gibi biri değil”

KALE EMİN ELLERDE

Çorum Futbol Kulübü’nde kaleci sorunu olmadığını belirten genç futbolcu Muhammed Çoban, “Onur Tekin de benim gibi altyapıdan yetişen bir kaleci. Kendisi şuana kadar çok başarılı maçlar çıkardı. Eminim daha da iyi olacaktır. Onur’un dışında Reşat da Çorum FK’da uzun süre forma giyebilecek yetenekli bir kaleci. Ara transferde kadroya dahil edilen Deniz Çörtlen de sakatlık yaşamamış olsa kendisini ispat edebilirdi. Ben Çorum FK’da kaleci problemi olduğuna inanmıyorum. Çorum FK kalesi emin ellerde diyebilirim” dedi.

SOSA VE ÖZİL’İ ÖRNEK ALIYORUM

Örnek aldığın futbolcu kim sorusuna, düşünmeden Sosa ve Mesut Özil cevabını veren Çoban, “Mesut Özil ve Sosa mevki olarak örnek aldığım futbolcular. İkisini de beğenerek izliyorum. Çok kaliteli futbolcular. Yaşım çok genç. Bu iki futbolcuyu örnek alarak futbol hayatımı devam ettirmek istiyorum. İnşallah ileri de onlar gibi bir kariyere sahip olurum”

OĞUZHAN AĞABEY NE YAZARSA O

“Sözleşmem ile alakalı bir soru gördüm. Çorum FK ile benim sözleşmem ömürlüktür. Oğuzhan Yalçın ağabey ne yazarsa o” dedi.

İLYAS’I İSTERDİM

Çorum Futbol Kulübü’ne bir futbolcu getirme hakkın olsaydı kimi getirirdin sorusuna, Samsunspor’da forma giyen İlyas Kubilay Yavuz’un ismini veren Çoban, “Oynadığımız takımlar içerisinde en yetenekli gördüğüm futbolcuların başında geliyor. Çorum FK’ya transfer yapma şansım olsaydı. Samsunspor’dan İlyas’ı getirirdim” ifadelerine yer verdi.

(Rıfat KARA)