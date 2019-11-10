Şanlıurfaspor: 0-Yeni Çorumspor: 2

STAT: Şanlıurfa GAP

HAKEMLER: Burak Olcar ***, Emir Kılıçarslan ***, İsmail Taygun Tasalı ***

4.HAKEM: Gürel Uzuner.

ŞANLIURFASPOR: Yasin *, Yusuf *, Veysel * (Dk. 90+1Muhammed Talha), Murat Şamil *, Sercan * (Dk.21 Mehmet Halil *), Ali Eren *, Mehmet Fatih **, Onur *, Fevzi **, Rıdvan **, İbrahim *

YEDEKLER: Alperen, Muhammed Degerli, Mücahit, Ferit, Serhat.

TEKNİK SORUMLU: -

YENİ ÇORUMSPOR: Onur **, Ertuğrul ***, Murat **, Ferdi **, Mert Ilıman **, Batuhan * (Dk. 65 Fatih ***), Kerem Çağatay **, Muhammed Rıdvan * (Dk. 46 Berat Ali *), Mikail **, Murathan * (Dk. 54 Hakan **), Kıvanç *

YEDEKLER: Reşat, Recep Uğur, Oktay, Oğuz.

TEKNİK SORUMLU: Bahri Kaya.

GOLLER: Dk.85 Hakan, Dk. 87 Fatih.

SARI KARTLAR: Veysel, Fevzi (Şanlıurfaspor), Ferdi, Mikail (Yeni Çorumspor)

TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta ilk 5 mücadelesi veren Yeni Çorumspor 12.hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Şanlıurfaspor’u son dakikalarda peş peşe bulduğu gollerle 2-0 yendi.

Şanlıurfa GAP Stadyumu’nda dün saat 13.00’te başlayan maçta Yeni Çorumspor Teknik Direktörü Bahri Kaya, önceki hafta Afjet Afyonspor’u 4-2 yenen kadrodan sakat olan Eren ve cezalı olan Osman’ın yerine Ferdi ve Murat’a forma vererek iki değişiklik yaptı.

-14 puanla son sırada yer alan ve ligden düşmesine kesin gözüyle bakılan Şanlıurfaspor karşısında maça kötü başlayan Yeni Çorumspor, ilerleyen dakikalarda tüm beklentilere rağmen bir türlü oyunu kontrolü altına alamadı. Pozisyon bulmakta zorlanan ve bu karşılık ani ataklarda kalesinde tehlikeler yaşan Yeni Çorumspor, ilk yarısı golsüz biten maçın ikinci yarısına Muhammed Rıdvan’ın yerine Berat Ali değişikliği ile başladı.

İkinci yarının genelinde gole yakın taraf yine Şanlıurfaspor olurken, Teknik Direktör Bahri Kaya, 54’te Hakan, 65’te de Fatih Şerifoğlu’nun sahaya sürerek tüm kozlarını oynadı.

Galibiyet için umutlar tükenmeye başlarken, 85.dakikada Ertuğrul’un ortasında Fatih’in indirdiği topu Hakan ağlara göndererek Yeni Çorumspor’u 1-0 öne geçirdi. Golden 2 dakika sonra yine Ertuğrul’un pasında Fatih Şerifoğlu bu kez golü atan oyuncu oldu ve Yeni Çorumspor peş peşe bulduğu bu gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Zor da olsa galip gelen Yeni Çorumspor bu sonuçla puanını 25’e yükseltirken, Şanlıurfaspor -14 puanla son sırada kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR… MAÇTAN DAKİKALAR…

DAKİKA 2: Orta sahadan atılan topta Şanlıurfaspor savunması önce ofsayt diye durakladı, Kıvanç geç de olsa topa hareketlendi, ceza sahasında karşı karşıya kaldı, vurmakta gecikince savunma araya girip tehlikeyi uzaklaştırdı.

DAKİKA 17: Yeni Çorumspor hücuma çıkarken kaptırılan topta Şanlıurfaspor Fevzi ile ani atağa çıktı. Fevzi, kendi yarı alanının ortalarından aldığı topla Yeni Çorumspor ceza sahasına kadar sokuldu, kale alanının sağından yerden çıkarttığı topa Murat Şamil’den önce savunma araya girerek gol vuruşunu yaptırmadı.

DAKİKA 34: Soldan gelişen Yeni Çorumspor atağında, Murathan ortaladı, penaltı noktasının sağından Muhammed Rıdvan zor pozisyonda düşerek kafayı vurdu, kaleye yönelen top savunmaya çarpıp kornere çıktı.

DAKİKA 51: Yeni Çorumspor atağında, Berat Ali ceza yayının gerisinde vurdu, üstten aut.

DAKİKA 56: Urfaspor duran top organizasyonunda, topla ceza yayında buluşan M.Halil’in şutu üstten auta gitti.

DAKİKA 64: Berat Ali, penaltı noktasından sert vurdu, üstten aut.

DAKİKA 69: Organize gelişen Şanlıurfaspor atağında, Rıdvan’ın pasında M.Fatih kale alanının sağ çaprazından sert vurdu, top yan ağlarda kaldı.

DAKİKA 85 (GOL): Yeni Çorumspor’un golü geldi. Sağdan Ertuğrul ortaladı, arka direkte Fatih Şerifoğlu’nun ayak içiyle çevirdiği topu Hakan tamamladı: 1-0.

DAKİKA 87 (GOL): Fark ikiye çıktı. Rakip yarı alanının ortalarından Ertuğrul’un penaltı noktasına gönderdiği topu Fatih Şerifoğlu net bir vuruşla ağlara yolladı: 2-0.

(Hüseyin AŞKIN)