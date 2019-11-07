Şanlıurfa hazırlığı çift mesai ile sürdü

TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta 10 Kasım Pazar günü 12.hafta maçında Şanlıurfaspor’la deplasmanda oynayacağı maça hazırlanan Yeni Çorumspor dünü çift antrenmanla geçirdi.

Kırmızı-Siyahlılar, Teknik Direktör Bahri Kaya nezaretinde günün ilk antrenmanını sabah yaptılar. Tesisler 2 No’lu Saha’da gerçekleştirilen antrenmana sakatlıkları süren Kerem Pala ve Eren Tokat katılmadı. Sakatlıktan yeni çıkan Emrah Uzun salonda ağırlık çalışması yaparken, kaleciler de ayrı çalıştı. Kırmızı-Siyahlılar, çabuk kuvvet çalışması yaptı.

Yeni Çorumspor günün ikinci antrenmanına ise 16.30’da başladılar. Yine 2 No’lu Saha’da gerçekleştirilen antrenmana Kerem Pala ve Eren Tokat katılmadı. Antrenman, ısınma ve 5’e 2’nin ardından Şanlıurfaspor maçının taktiğini içeren çalışmayla devam etti.

Yeni Çorumspor bugün yapacağı antrenmanla Şanlıurfaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.