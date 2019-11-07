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Şanlıurfa hazırlığı çift mesai ile sürdü

Pazar günü Şanlıurfaspor’la deplasmanda karşılaşacak olan Yeni Çorumspor sabah çabuk kuvvet, akşam ise taktik olmak üzere dünü çift antrenmanla geçirdi.

Şanlıurfa hazırlığı çift mesai ile sürdü

Pazar günü Şanlıurfaspor’la deplasmanda karşılaşacak olan Yeni Çorumspor sabah çabuk kuvvet, akşam ise taktik olmak üzere dünü çift antrenmanla geçirdi.

07 Kasım 2019 Perşembe 00:05
Şanlıurfa hazırlığı çift mesai ile sürdü

TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta 10 Kasım Pazar günü 12.hafta maçında Şanlıurfaspor’la deplasmanda oynayacağı maça hazırlanan Yeni Çorumspor dünü çift antrenmanla geçirdi.

Kırmızı-Siyahlılar, Teknik Direktör Bahri Kaya nezaretinde günün ilk antrenmanını sabah yaptılar. Tesisler 2 No’lu Saha’da gerçekleştirilen antrenmana sakatlıkları süren Kerem Pala ve Eren Tokat katılmadı. Sakatlıktan yeni çıkan Emrah Uzun salonda ağırlık çalışması yaparken, kaleciler de ayrı çalıştı. Kırmızı-Siyahlılar, çabuk kuvvet çalışması yaptı.

Yeni Çorumspor günün ikinci antrenmanına ise 16.30’da başladılar. Yine 2 No’lu Saha’da gerçekleştirilen antrenmana Kerem Pala ve Eren Tokat katılmadı. Antrenman, ısınma ve 5’e 2’nin ardından Şanlıurfaspor maçının taktiğini içeren çalışmayla devam etti.

Yeni Çorumspor bugün yapacağı antrenmanla Şanlıurfaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

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