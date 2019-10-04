Sandıklı ve Küçük Balkan Şampiyonu

Teknik direktörlüğünü Çorumlu antrenör Ruşan Çetin’in yaptığı Serbest Güreş Milli Takımı’nda yer alan Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü güreşçisi Mustafa Tayyip Küçük mücadele ettiği 125 kilodaki tüm rakiplerini yenerek Balkan Şampiyonu oldu.

70 kiloda mindere çıkan Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü güreşçisi Bilal Akbıyık ise finalde yenilince Baykan ikinciliğinde kalıp ülkemize gümüş madalya kazandırdı.

Grekoromen stilde ülkemizi temsil eden Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü güreşçisi Himmet Sandıklı da 55 kiloda tüm rakiplerini yenerek Balkan Şampiyonluğunu elde etti.

TÜRKİYE ŞAMPİYON

Şampiyonada adeta Türkiye rüzgârı eserken, Grekoromen Güreş Milli Takımı 8 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kanarak topladığı 235 puanla Balkan Şampiyonu oldu.

Teknik Direktörlüğünü Ruşan Çetin’in yaptığı Serbest Güreş Milli Takımı ise 6 birincilik, 2 ikincilik ve 1 üçüncülük sonucu topladığı 214 puanla 215 puanlı Bulgaristan’ın ardından ikinci oldu.

6 altın, 3 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 10 madalya kazanan Türkiye’nin Kadın Güreş Milli Takımı da şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

(Hüseyin AŞKIN)