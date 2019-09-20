Sancaktepe’ye karşı 6 maçta 6 puan

TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Yeni Çorumspor 4.hafta maçında yarın deplasmanda Sancaktepe Futbol Kulübü ile karşılaşacak. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 6 maçta İstanbul temsilcisinin üstünlüğü göze çarpıyor.

3.Lig’de geçirdiği 7 sezonun ardından bu sezon ilk kez 2.Lig’de mücadele eden Yeni Çorumspor, tamamı 3.Lig’de olmak üzere daha önce Sancaktepe Futbol Kulübü ile 6 kez karşılaştı. Bu maçların 1’ini Yeni Çorumspor, 2’sini İstanbul ekibi kazanırken, 3 karşılaşma da berabere bitti.

İLK İKİ MAÇ BERABERE

Yeni Çorumspor’la Sancaktepe Futbol Kulübü ilk olarak 2012-2013 sezonunda aynı grupta yer aldılar. İki takım ilk kez 14.haftada İstanbul’da karşılaşırken, gol düellosu şeklinde geçen maç 2-2 bitti.

2 Aralık 2012’de oynanan maçta Yeni Çorumspor’un gollerini 65.dakikada Okan Avcı ve 74.dakikada Serdar Karaduman atarken, İstanbul ekibinin golleri 60’da Erhan Aydın, 76’da Malik Derin’den geldi.

31.haftada Çorum’da oynanan maç da berabere tamamlandı. 14 Nisan 2013’te Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadı’nda oynanan maçta Sancaktepe 12.dakikada Cemal Şener’le öne geçerken, Yeni Çorumspor 35’te Serdar Karaduman’la beraberliği sağladı ve karşılaşma 1-1 sonuçlandı.

İLK GALİBİYET ÇORUM’UN

Yeni Çorumspor’la Sancaktepe Futbol Kulübü bir sonraki sezon da aynı grupta rakip oldular. Henüz 2.haftada Çorum’da karşılaşan iki takım arasındaki mücadeleyi kazanan taraf Yeni Çorumspor oldu. Kırmızı-Siyahlılar 8 Eylül 2013’te Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadı’nda oynanan maçı Furkan Çalışır’ın 18.dakikada attığı golle 1-0 kazanarak rekabette ilk galibiyeti alan taraf oldular.

Sezonun 19.haftasında İstanbul’da oynanan maç önceki sezon olduğu gibi yine gol düellosu şeklinde geçti. Filelerin 5 kez havalandığı maçı Sancaktepe 9, 27 ve 66.dakikalarda Doğan Ateş’in golleriyle 3-2 kazandı. 26 Ocak 2014’te oynanan maçta Yeni Çorumspor’un golleri 13.dakikada Oğuzhan Yalçın (penaltıdan) ve 44.dakikada Murat Akgül’den geldi.

SON MAÇI SANCAKTEPE KAZANMIŞTI

Yeni Çorumspor’la Sancaktepe Futbol Kulübü 2016-2017 sezonunda da aynı grupta yer aldılar. İki takım arasında 18 Aralık 2016’da İstanbul’da oynanan 19.hafta maçı golsüz eşitlikle biterken, 38.haftada Çorum’da oynanan maçı İstanbul temsilcisi 2-1 kazandı. 29 Nisan 2017’de Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadı’nda oynanan maçta Sancaktepe’nin gollerini 7.dakikada Nuri Kaya ve 35.dakikada Umut Kıral atarken, Yeni Çorumspor’un tek golü 10.dakikada Salim Uzun’dan geldi.

(Hüseyin AŞKIN)