Sancaktepe’ye hırslı prova

Teknik Direktör Bahri Kaya nezaretinde saat 11.00’de başlayan antrenmana salonda çalışmalarını sürdüren Murathan Buruş ve kaleci Deniz Çörtlen katılmadı. Gruplar halinde düz koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman, kale arkasında yapılan 5’e 2 çalışması ile devam etti. Son bölümde Sancaktepe maçının provası niteliğinde çift kale maç yapan Kırmızı-Siyahlılarda Teknik Direktör Bahri Kaya yeşil takımda Reşat, Mehmet, Osman, Mete, Ertuğrul, Batuhan, Muhammed Çoban, Mikail, Semih, Fatih ve Kıvanç’a, sarı takımda ise Onur, Nafican, Murat, Talha, Oktay, Kerem, Rıdvan, Burak, Mert, Şaban ve Vokan’a görev verdi. Futbolcuların hırslı oldukları çift kale maçta 2-1 sarı takımın üstünlüğü ile sona erdi. Sarı takımda goller Oktay ve Volkan’dan gelirken, yeşil takımın tek golünü penaltıdan Ertuğrul kaydetti.

Çorum Futbol Kulübü bugün 14.30'da yapacağı antrenmanla İnegölspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

(Rıfat KARA)