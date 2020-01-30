Sancaktepe’ye bileniyorlar

Çorum Futbol Kulübü Pazar günü sahasında İstanbul temsilcilerinden Sancaktepe Futbol Kulübü ile oynayacağı zorlu maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürürken, teknik patron Bahri Kaya tüm planları galibiyet üzerine yapıyor.