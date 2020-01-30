Sancaktepe’ye bileniyorlar

Çorum Futbol Kulübü Pazar günü sahasında İstanbul temsilcisi Sancaktepe Futbol Kulübü ile oynayacağı 21.hafta maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Tesisler 2 No’lu Sahada saat 11.00’de başlayan antrenmana tedavileri süren Murathan, Volkan, Rıdvan ve Deniz katılmadı. Teknik direktör Bahri Kaya gözetiminde ısınma koşularıyla başlayan antrenman 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik patron Bahri Kaya, antrenmanın ikinci bölümünde Sancaktepe maçının taktiğini içeren bir çalışma yaptırdı.
Sancaktepe Futbol Kulübü’nü yenerek Play-Off potasındaki yerini korumayı hedefleyen Çorum futbol Kulübü bugün saat 11.00’de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
(Rıfat KARA)