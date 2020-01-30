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Sancaktepe’ye bileniyorlar

Çorum Futbol Kulübü Pazar günü sahasında İstanbul temsilcilerinden Sancaktepe Futbol Kulübü ile oynayacağı zorlu maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürürken, teknik patron Bahri Kaya tüm planları galibiyet üzerine yapıyor.

Sancaktepe’ye bileniyorlar

Çorum Futbol Kulübü Pazar günü sahasında İstanbul temsilcilerinden Sancaktepe Futbol Kulübü ile oynayacağı zorlu maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürürken, teknik patron Bahri Kaya tüm planları galibiyet üzerine yapıyor.

30 Ocak 2020 Perşembe 01:49
Sancaktepe’ye bileniyorlar

Çorum Futbol Kulübü Pazar günü sahasında İstanbul temsilcisi Sancaktepe Futbol Kulübü ile oynayacağı 21.hafta maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Tesisler 2 No’lu Sahada saat 11.00’de başlayan antrenmana tedavileri süren Murathan, Volkan, Rıdvan ve Deniz katılmadı. Teknik direktör Bahri Kaya gözetiminde ısınma koşularıyla başlayan antrenman 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik patron Bahri Kaya, antrenmanın ikinci bölümünde Sancaktepe maçının taktiğini içeren bir çalışma yaptırdı.

Sancaktepe Futbol Kulübü’nü yenerek Play-Off potasındaki yerini korumayı hedefleyen Çorum futbol Kulübü bugün saat 11.00’de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

(Rıfat KARA)

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