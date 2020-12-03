Sancaktepe’de isyan bayrağı

Futbolcular, yaptıkları ortak basın açıklamasında, sezon başından beri verilen sözlerin yerine getirilmediğini belirterek, Futbol Federasyonu’na başvurduklarını ifade ettiler.

Futbolcuların konuyla ilgili açıklamaları şöyle: “Sezon başından itibaren Başkanın verdiği hiçbir sözü tutmaması dolayısıyla takım halinde Federasyona verme gereği duyduk.

Bu süreçte teknik heyetle beraber peşinat ve primlerimizi alamadık. Personel maaşlarının da 4 aydır ödenmemesi, covid19 testi ve mutfak masraflarının dahil başkaları tarafından karşılanması bu işin cabası. Bizler bu kadar sağlıksız ortamda mücadelemizi sonuna kadar yaptık. Vicdanen çok rahatız.”

(Spor Servisi)