Sancaktepe’de isyan bayrağı
Çorum Futbol Kulübü’nün ligdeki rakiplerinden ve Çorumspor’un eski futbolcu ve teknik direktörlerinden Mustafa Çapanoğlu’nun çalıştırdığı Sancaktepe Futbol Kulübü’nde futbolcular isyan bayrağını açtı.
Spor 03.12.2020, 23:13
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Futbolcular, yaptıkları ortak basın açıklamasında, sezon başından beri verilen sözlerin yerine getirilmediğini belirterek, Futbol Federasyonu’na başvurduklarını ifade ettiler.
Futbolcuların konuyla ilgili açıklamaları şöyle: “Sezon başından itibaren Başkanın verdiği hiçbir sözü tutmaması dolayısıyla takım halinde Federasyona verme gereği duyduk.
Bu süreçte teknik heyetle beraber peşinat ve primlerimizi alamadık. Personel maaşlarının da 4 aydır ödenmemesi, covid19 testi ve mutfak masraflarının dahil başkaları tarafından karşılanması bu işin cabası. Bizler bu kadar sağlıksız ortamda mücadelemizi sonuna kadar yaptık. Vicdanen çok rahatız.”
(Spor Servisi)
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