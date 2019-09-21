Sancaktepe ile yedinci kez

Yeni Çorumspor, tamamı 3.Lig’de olmak üzere bugüne kadar Sancaktepe Futbol Kulübü ile 6 kez karşılaştı. Bu maçların 1’ini Yeni Çorumspor, 2’sini İstanbul ekibi kazanırken, 3 karşılaşma berabere bitti. Bu maçlarda 7 gol atan kırmızı-siyahlılar kalelerinde 8 gol gördüler.

Yeni Çorumspor, Sancaktepe’ye karşı tek galibiyetini 2013-2014 sezonunun 2.haftasında sahasında 1-0’lık skorla alırken, rakibi ile 2012-2013 sezonunda oynadığı iki maç da berabere bitti (2-2, (D) ve 1-1) 2016-2017 sezonunun 19.haftasında İstanbul’da oynanan maç da 0-0 biterken, Sancaktepe Yeni Çorumspor’a karşı 2013-2014 sezonunun 19.haftasında sahasında 3-2, 2016-2017 sezonunun 38.haftasında Çorum’da 2-1 galip geldi.

(Hüseyin AŞKIN)