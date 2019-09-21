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Sancaktepe ile yedinci kez

Yeni Çorumspor bugün 4.hafta maçında konuk olacağı İstanbul temsilcisi Sancaktepe Futbol Kulübü ile tarihinde yedinci kez karşılaşacak.

Sancaktepe ile yedinci kez

Yeni Çorumspor bugün 4.hafta maçında konuk olacağı İstanbul temsilcisi Sancaktepe Futbol Kulübü ile tarihinde yedinci kez karşılaşacak.

21 Eylül 2019 Cumartesi 00:07
Sancaktepe ile yedinci kez

Yeni Çorumspor, tamamı 3.Lig’de olmak üzere bugüne kadar Sancaktepe Futbol Kulübü ile 6 kez karşılaştı. Bu maçların 1’ini Yeni Çorumspor, 2’sini İstanbul ekibi kazanırken, 3 karşılaşma berabere bitti. Bu maçlarda 7 gol atan kırmızı-siyahlılar kalelerinde 8 gol gördüler.

Yeni Çorumspor, Sancaktepe’ye karşı tek galibiyetini 2013-2014 sezonunun 2.haftasında sahasında 1-0’lık skorla alırken, rakibi ile 2012-2013 sezonunda oynadığı iki maç da berabere bitti (2-2, (D) ve 1-1) 2016-2017 sezonunun 19.haftasında İstanbul’da oynanan maç da 0-0 biterken, Sancaktepe Yeni Çorumspor’a karşı 2013-2014 sezonunun 19.haftasında sahasında 3-2, 2016-2017 sezonunun 38.haftasında Çorum’da 2-1 galip geldi.

(Hüseyin AŞKIN)

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