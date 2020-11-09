Sancaktepe hazırlıkları tam gaz devam ediyor

Ziraat Türkiye Kupası 3.Tur maçında sahasında Eyüpspor’u 3-0 yenerek kupada yoluna devam eden Kırmızı-Siyahlılar gözünü ligde oynayacağı Sancaktepe maçına çevirdi. Bu maçın hazırlıklarına Cumartesi günü yaptığı tek antrenman ile başlayan Kırmızı-Siyahlılar, Pazar günü saat 12.30’da yaptığı antrenman ile hazırlıklarına kaldığı yerden devam etti. Teknik Direktör İsmet Taşdemir nezaretinde Tesisler 1 No’lu Saha’da gerçekleşen antrenmana sakatlıkları devam eden Kerem Pala, Tarık Mayhoş ve Eren Tokat katılmazken, hafif sakatlıkları bulunan Umut Kaya ve Mehmet Sedef takımdan ayrı bireysel bir çalışma yaptı. Diğer futbolcuların hazır bulunduğu dünkü antrenman ısınma hareketleri ve gruplar halinde düz koşular ile başlarken, 5’e 2 pas çalışması ile devam etti. Son bölümde yarı sahada taktik bir çalışma yapan Kırmızı-Siyahlıların bu çalışma esnasında hırslı olmaları dikkat çekti.

Çorum FK’da Sancaktepe hazırlıkları bugün yapacağı antrenman ile sürdürecek.