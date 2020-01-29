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Sancaktepe hazırlıkları başladı

Çorum Futbol Kulübü dün yaptığı tek antrenman ile Sancaktepe maçının hazırlıklarına başladı.

Sancaktepe hazırlıkları başladı

Çorum Futbol Kulübü dün yaptığı tek antrenman ile Sancaktepe maçının hazırlıklarına başladı.

29 Ocak 2020 Çarşamba 01:00
Sancaktepe hazırlıkları başladı

Gümüşhanespor galibiyeti ile moral bulan Kırmızı-Siyahlılar, Pazar günü sahasında konuk edeceği Sancaktepe maçının hazırlıklarına start verdi. Teknik Direktör Bahri Kaya nezaretinde Tesisler 1 No’lu Saha’da gerçekleşen antrenmana özel izinli olarak Şaban Yılmaz Genişyürek, Oktay Demircan, Fatih Şerifoğlu, Mert Ilıman ve Murat Cömert, bileğindeki ağrı nedeniyle Ankara’ya tedaviye götürülen Murathan Buruş katılmadı. Üst adelesinde zorlanma olan Muhammed Rıdvan Özdemir ise takımdan ayrı salonda çalıştı. Gruplar halinde düz koşular ile başlayan antrenman dar alanda kısa pas çalışması ile devam etti. Son bölümde yarı sahada taktik antrenman yapan Kırmızı-Siyahlılar açma germe hareketleri ile antrenmanı tamamladı. İzinli olarak sabah antrenmana katılmayan futbolcular, saat 16.00’da özel bir çalışma yaptı.

Çorum Futbol Kulübü’nde Sancaktepe maçının hazırlıkları bugün yapılacak antrenmanla kaldığı yerden devam edecek.

(Rıfat KARA)

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